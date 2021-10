Poszukiwania Jacka Jaworka. Śledczy sprawdzają nowy wątek w sprawie

Poszukiwany od trzech miesięcy w związku z potrójnym morderstwem Jacek Jaworek korzysta z mediów społecznościowych? Jak informuje Dziennik Zachodni, Prokuratura w Częstochowie bada nowy wątek w sprawie. Wszystko za sprawą sygnałów, że ktoś korzysta z kont mężczyzny na Facebooku.

Kont Jacka Jaworka na Facebooku jest wiele. Śledczy muszą ustalić czy należą do poszukiwanego mężczyzny, czy do osób które się pod niego podszywają. "Sądząc jednak po postach z ostatnich lat, mężczyzna poszukiwany przez policję, sam prowadził co najmniej kilka z nich" – czytamy.

Doniesienia o nowym tropie potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. – Otrzymaliśmy od policji informacje, że ktoś się loguje na profilach Jacka Jaworka w mediach społecznościowych. Mówię o "profilach", bo jest ich kilka. Sprawdzamy ten ślad – przekazał prokurator Tomasz Ozimek.

Horror Borowcach pod Częstochową

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w lipcu w Borowcach pod Częstochową. Trzyosobowa rodzina została zastrzelona we własnym domu. Oględziny wykazały, że osoby te zginęły od ran postrzałowych.

Policja otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej ok. godziny 1 w nocy. Po dotarciu na miejsce służby odkryły trzy ciała. To 44-letnie małżeństwo i ich 17-letni syn.

Jacek Jaworek był członkiem rodziny i od pewnego czasu mieszkał z ofiarami pod jednym dachem. Po przyjeździe na miejsce zbrodni, funkcjonariusze nie zastali go w domu.

Od tamtej pory mężczyzna jest poszukiwany. Na polecenie prokuratury policja opublikowała jego dane osobowe i wizerunek. Za informacje, które pozwolą zatrzymać poszukiwanego wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

