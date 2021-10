Dzień Dziecka Utraconego. "Nie doświadczyliśmy ich bliskości, przytulenia, a mimo to pamiętamy o nich"

– Jest to dzień pamięci o istotach ludzkich, które się nie narodziły. Nie doświadczyliśmy ich bliskości, przytulenia, płaczu i śmiechu, a mimo to pamiętamy o nich i nosimy je w sercu – mówił duchowny.

Ks. Kancelarczyk zaznaczył, że często radzi rodzicom, aby włączali do swojej modlitwy swoje utracone dziecko. – Dzięki temu mają doświadczenie nie tylko straty, ale i obecności w wymiarze duchowym – przekonywał dodając, że modlitwa jest bardziej potrzebna rodzinom niż samym dzieciom.

Mimo, że kilka lat temu kwestia pochówków nienarodzonych dzieci została uregulowana, często rodzice nie mogą otrzymać rzetelnych informacji na ten temat,

– Często dochodzi do takich sytuacji, że dzwoni do mnie zapłakana kobieta, mówiąc, że nie wiedziała o możliwości pochówku, a teraz nie może już odzyskać ciałka swojego zmarłego dziecka. Informacje w wypadkach poronnych powinny być konkretne i przedstawiane rodzicom. Dobrze, że jest coraz więcej miejsc pochówku, ponieważ są one pięknym świadectwem miłości i pamięci o utraconych dzieciach – powiedział prezes Fundacji Małych Stópek dodając, brak właściwego pożegnania z dzieckiem może prowadzić do wyrzutów sumienia rodziców.

Ks. Kancelarczyk poradził zasugerował również, że rodzice, którzy utracili swoje dziecko mogą szukać pomocy m.in. w Fundacji Donum Vitae.

Nagroda dla ks. Kancelarczyka

W czwartek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył medal "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości" prezesowi Fundacji Małych Stópek ks. Tomaszowi Kancelarczykowi.

Przyznając nagrodę Romanowski podkreślił, że wszystkie działania fundacji mające na celu ocalenie życia najsłabszych zasługują na najwyższe uznanie i pochwałę.

– Fundacja Małych Stópek to kompleksowa pomoc dla kruchego życia, to opieka nad całymi rodzinami dotkniętymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością. Za takie działania dziękuję księdzu Tomaszowi Kancelarczykowi i całej fundacji. Dziękuję za wszechstronną edukację, za to, że walczycie z dehumanizacją poprzez edukację w szkołach, za wystawy, aplikację z duchową adopcją, za "raban", który robicie podczas Marszu dla Życia– mówił wiceszef MS.

