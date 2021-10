Kosiniak-Kamysz: Chcemy odsunąć ten rząd od władzy w demokratyczny sposób

Lider ludowców skomentował wniosek o przedterminowe wybory parlamentarne w Polsce w programie rp.pl.

"Chcemy odsunąć ten rząd od władzy"

– Chcemy doprowadzić do przedterminowych wyborów. Taki wniosek jest złożony w Sejmie. On powinien być poddany pod głosowanie po zakończeniu stanu wyjątkowego. Chcemy odsunąć ten rząd od władzy w demokratyczny sposób, ponieważ jesteśmy demokratami z krwi i kości. Po wyborach, powinna być większość, która przywróci Polsce pewne miejsce w Unii Europejskiej, zatrzyma niszczenie polskich przedsiębiorstw, przestanie dokręcać śruby polskim rolnikom i przeprowadzi reformę zdrowia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wniosek o skrócenie kadencji parlamentu złożyli deputowani Klubu Koalicji Polskiej. – Obecny rząd nie może dłużej trwać – oznajmił wówczas prezes PSL.

PSL chce komisji śledczej

Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się również o pomyślę byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego o powołaniu komisji śledczej. Marian Banaś twierdzi, że służby mają wymuszać fałszywe zeznania obciążające go i jego rodzinę. Ponadto, NIK aż 67 razy zwracała się do prokuratury z prośbą o podjęcie określonych działań. Przyjęto jednak tylko trzy zawiadomienia.

– Trzeba wyjaśnić przed komisją śledczą, czy dochodziło do wymuszania fałszywych zeznań, czy dochodziło do sytuacji, że za jakąkolwiek wiadomość o prezesie NIK mógł być łagodniejszy wyrok kary, tak jak mówią pełnomocnicy prezesa Banasia. O to będzie bardzo trudno, ale gdyby komisja powstała, to jej najlepszym przewodniczącym byłby Marek Biernacki z Klubu Koalicji Polskiej, ponieważ jest już doświadczony, ma dystans do tego, co się dzieje, więc będzie mógł to zrobić godnie i rzetelnie – komentował Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL o Banasiu

Prezes ludowców chciałby, aby wniosek o powstanie komisji poparli posłowie Konfederacji i Kukiz'15. – Niedawno Marian Banaś był symbolem obozu władzy, a teraz stosuje się wobec niego tak nieprzyzwoite i nieuprawnione metody. To się może pewnie stać względem każdego, kto się z tym obozem styka. Może to spowoduje refleksje tych, którzy dają czasami większość sejmową Prawu i Sprawiedliwości i właśnie na nich liczę – zaapelował lider Koalicji Polskiej.

O samym Banasiu polityk wypowiedział się w następujących słowach: – To nie jest bohater, do którego moglibyśmy się odwoływać i dawać za wzór, ponieważ wiele lat działał w obozie Zjednoczonej Prawicy, ale teraz wywiązuje się z obowiązków lepiej niż nam się wydawało na początku. Każdy ma prawo się nawrócić. Czarna owca też ma prawo iść inną drogą. Chcę wierzyć, że tak w przypadku prezesa Banasia jest.

– Dzisiaj trzeba bronić niezależności nie Mariana Banasia, tylko kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli – dodał.

