Wandal upiłował krzyż. W sieci szokujące nagranie

W mediach społecznościowych dostępne jest nagranie, na którym widzimy mężczyznę dokonującego profanacji poprzez upiłowanie krzyża. Akt dewastacji sfilmowała prawdopodobnie towarzysząca sprawy osoba.

Mieszkańcy którzy zauważyli leżący na ziemi krzyż, przekazali mediom, ze dewastacji dokonano najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych pomiędzy 15:00 a 16:45. Wieczorem grupa mieszkańców przetransportowała zdewastowany krzyż na teren parafii, by ochronić go przed ewentualną dalszą profanacją. Policja poszukuje sprawcy.

„Wezwania do "piłowania katolików" w praktyce” – skomentował publikując twita z nagraniem Daniel Liszkiewicz.

twitter

Nawiązał do wypowiedzi posła Sławomira Nitrasa z Campus Polska Przyszłości, który odbył się na przełomie sierpnia i września w Olsztynie. Poseł Koalicji Obywatelskiej snuł wówczas wizję "opiłowania z pewnych przywilejów" katolików. Jego zdaniem Kościół wypowiedział państwu posłuszeństwo.

Jeden z uczestników spotkania zadał występującemu w roli prelegenta Nitrasowi pytanie: Czy w Platformie Obywatelskiej, na opozycji, jest jakiś plan przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa?

Co powiedział Nitras?

– Ja mam takie poczucie, że w ostatnich 6-7 latach Kościół nie tylko ma za duży wpływ, ale Kościół trochę wypowiedział posłuszeństwo państwu, załamał pewien standard, który w państwie obowiązuje – stwierdził poseł. – Może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może powinna być jakaś kara, mówiąc wprost, za to zachowanie, za to wyłamanie się z pewnej konwencji, za to złamanie pewnego paktu społecznego? – zastanawiał się polityk.

Nitras stwierdził, że pozycja Kościoła Katolickiego w Polsce w najbliższym czasie ulegnie degradacji.

– O to jestem spokojny, w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli kościoła w państwie. Uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się realną mniejszością i muszą się z tym nauczyć żyć – powiedział.

– Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Lecz na zasadzie: "To jest uczicwa kara za to, co się stało. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów dlatego, że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni". Tak uważam – oznajmił jeden z organizatorów Campusu Polska Przyszłości.