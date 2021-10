40 mln euro kary dziennie. Wyciekły szczegóły wniosku Ziobry o ukaranie Niemiec

Do szczegółów dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". "Podważenie nominacji sędziów federalnych i landowych, ustanowienie środka tymczasowego i kar w wysokości 40 mln euro dziennie – o takie działania wobec Niemiec wnioskuje resort Zbigniewa Ziobry" – opisuje "DGP". Więcej będzie można przeczytać we wtorkowym wydaniu gazety.

Wniosek został już złożony przez ministerstwo sprawiedliwości do KPRM. MS chce pozwać Niemcy na gruncie traktatów unijnych za to, jak ukształtowane jest tamtejsze sądownictwo. Ma to być odpowiedź na orzeczenia TSUE wobec Polski dot. systemu wybory sędziów.

"Upolitycznienie sądownictwa"

Chodzi o artykuł 259. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na podstawie właśnie tego zapisu Czesi pozwali do Trybunału Polskę w sprawie kopalni w Turowie. – To w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy. Skieruję do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa – zapowiedział minister Zbigniew Ziobro podczas ubiegłotygodniowej konferencji.

– To w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy. Skieruję do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa – powiedział prokurator generalny.

Minister sprawiedliwości zwrócił uwagę na równość wobec prawa wszystkich państw członkowskich UE. – Możemy mówić o przestrzeganiu praworządności, kiedy ta zasada jest przestrzegana. Chcemy zadać pytanie, czy fundament funkcjonowania praworządności w Unii Europejskiej ma się na tyle dobrze, żebyśmy byli spokojni o przyszłość Unii – zaznaczył.

