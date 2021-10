"Okazało się, że to nieprawda". "Gazeta Wyborcza" przeprasza przedsiębiorcę

Przeprosiny ukazały się na drugiej stronie wtorkowego wydania gazety.

Gazeta Wyborcza przeprasza Rafała Broszkę

„W artykule »Cypryjskie kombinacje tworcy InPostu«, opartym na dokumentach z międzynarodowego projektu »Pandora Papers«, opisaliśmy transakcje z udziałem cypryjskich spółek w grupie Integer pana Rafała Brzoski, twórcy InPostu Paczkomaty. Cytowany przez nas w dobrej wierze ekspert wyraził opinię, że pożyczki udzielane cypryjskim spółkom przez polskie podmioty ww. Grupy mogą służyć obniżeniu podstawy opodatkowania tych polskich podmiotów. Okazało się, że to nieprawda. Opisane transakcje według reguł podatkowych nie mogły obniżać niezależnego w Polsce podatku spółek Grupy Integer ani tym bardziej Pana Rafała Brzoski. Przepraszamy pana Rafała Brzoskę za przytoczenie tej błędnej opinii oraz nieuzasadnioną wymowę artykułu, która mogła wpłynąć na negatywny odbiór jego lokalnych interesów” – napisano.

Sprawa związana z Pandora Papers

Poszło o artykuł opublikowany w "Gazecie Wyborczej" 12 października 2021 roku. Tekst dotyczył afery finansowej określanej jako Pandora Papers i opisywał transakcje finansowe spółek prezesa InPostu Rafała Brzoski. W artykule sugerowano, że działania biznesmena miały na celu zaniżanie podstaw opodatkowania.

W reakcji Brzoska wystosował obszerne oświadczenie, w którym odpowiedział na zarzuty gazety.

”Kontaktujący się ze mną dziennikarz zrobił szereg błędów merytorycznych nie tylko w tej kwestii, ale już w samych pytaniach - włączając w to błędy w nazwisku i stanie cywilnym (…) W przypadku spółki Salmerio to rzekomy ślad, w postaci niepodpisanego dokumentu, dotyczący mojej byłej małżonki, odnosi się do transakcji, która w istocie nie miała miejsca” – wskazał Brzoska.

