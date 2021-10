Zgorzelski: Dzisiaj świat ma relacje tylko z telewizji Putina i Łukaszenki

Zaprezentowany we wtorek projekt ustawy o obronie ojczyzny był jednym z wątków wieczornej rozmowy na antenie „Gościa Wiadomości” TVP Info.

W konferencji Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Politycy przedstawili główne założenia projektu i podkreślili, że ustawa ma na celu kompleksowe uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych.

"Dobry kierunek"

Piotr Zgorzelski ocenił, że w kontekście faktu, że Polska jest na wojnie, ruch rządu w zakresie reformy wojska należy ocenić jako dobry. – Co prawda wojnie hybrydowej póki co i aby tak pozostało, i żeby jak najszybciej się skończyło, ale zwiększenie liczebności armii, jeżeli będzie temu towarzyszyła zmiana jakościowa, bo to jest oczywiste, to wtedy powinno to być dobrze zorganizowane i dobrze wyglądać – stwierdził.

– Rozmawiałem przed wejściem na antenę z generałem Skrzypczakiem, który powiedział, że jako generał, jako żołnierz, jeżeli żadne sprawy ekonomiczne, jakiś kryzys nie zakłóci tego programu, to po pierwsze to jest dobry kierunek, bo wracamy do zasadniczej służby wojskowej nieobowiązkowej. Ale także ta ścieżka awansu, takie jakby wynagradzanie odpowiednie, także w korpusie podoficerów jego zdaniem jest dobre – mówił Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski: Brakuje na granicy mediów

Polityk nie jest natomiast zadowolony z tego, że w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej nie mogą przebywać dziennikarze.

– Mnie brakuje chociażby czegoś takiego jak akredytowany dziennikarz Telewizji Polskiej, ale także telewizji z mediów niezależnych, żeby relacjonować. Bo dzisiaj świat ma relacje tylko z telewizji Putina i z telewizji Łukaszenki. Czy to jest dobre dla Polski? Jeżeli w topowych stacjach telewizyjnych Łukaszenka udziela wywiadu, to po prostu jesteśmy w opinii międzynarodowej na straconej pozycji – mówił Zgorzelski.

