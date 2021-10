PiS ma nowego koalicjanta. Partia Republikańska częścią Zjednoczonej Prawicy

Kaczyński poinformował, że umowa między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem została zawarta już wcześniej, ale liderzy partii wstrzymali się z jej ogłoszeniem, aż wszystkie inne sprawy wewnątrz koalicji zostaną załatwione.

– To umowa współpracy, która określa jej szczegóły i jest podjęciem decyzji o wspólnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych, europejskich, samorządowych i jestem przekonany, że będziemy mieli tez wspólnego kandydata na prezydenta – powiedział prezes PiS dodają, że "mały wstrząs" w Zjednoczonej Prawicy przeszedł już ostatecznie do historii.

– Jestem rad, że doszło do porozumienia, że nasza formacja wzbogaciła się o nowy nurt na prawicy, bo tradycja republikańska jest czymś bardzo bliskim także nam, a także historii pierwszej rzeczypospolitej – dodał wicepremier.

Na koniec oświadczenia Jarosław Kaczyński zapewnił, że koalicja nadal będzie broniła interesów i suwerenności Polski.

Bielan jak Kennedy

Następnie głos zabrał prezes Partii Republikańskiej europoseł Adam Bielan. Aby wyjaśnić, na czym polega idea republikanizmu, sparafrazował znane słowa byłego prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

– Nie pytaj o to, co Polska może zrobić dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić dla polski – powiedział.

Nowy koalicjant PiS zaznaczył, że do porozumienia z PiSem doszło już 1 października. –Rząd musi się cieszyć stabilną większością w parlamencie i dzięki tej umówię udało się tą bezpieczną większość utrzymać – dodał.

– Naszym celem jest, by Zjednoczona Prawica kontynuowała władze po wyborach parlamentarnych. Wierzymy, ze trzecia kadencja jest na wyciągnięcie ręki – zakończył Adam Bielan.

