Sejm za zaostrzeniem kar dla kierowców za wykroczenia drogowe

Jeśli przepisy wejdą w życie górna granica grzywny wzrośnie nawet do 30 tysięcy złotych.

Wyższe kary dla kierowców

Nowelizacja zakłada m.in. areszt lub grzywnę minimum 2,5 tys. złotych za jazdę po pijanemu. Z kolei za złamanie zakazu omijania zamkniętych zapór kolejowych przewiduje karę 2 tys. Dotkliwiej karane mają być również przewinienia dotyczące osób pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będzie grozić sankcja w wysokości 1,5 tys. zł

Ustawa przewiduje też sześciokrotne zwiększenie grzywny (do 30 tys. zł) za łamanie przepisów drogowych i od 1,5 do 5 tys. zł mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/godz. Jeżeli zaś w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia osoba karana ponownie dokonałaby czynu zabronionego w tym zakresie (czyli w formule recydywy) kara sięgnęłaby od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

W ustawie ma się także zmienić system punktów karnych. W myśl przepisów nowelizujących mają one być kasowane dopiero po upływie dwóch lat.a nie po roku, tak jak jest teraz). Za naruszeni przepisów kierowca będzie mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych (teraz tylko 10). Znikną także szkolenia, dzięki którym kierowcy mogli zmniejszyć liczbę posiadanych punktów.

Wreszcie wysokość składki OC ma zależeć od liczby punktów karnych. W tym celu firmy ubezpieczeniowe mają zyskać dostęp do systemu CEPiK.

Czytaj też:

Opozycja mogła zablokować podwyżkę akcyzyCzytaj też:

"Odrzucona przez zamordystów". 397 posłów przeciwko procedowaniu projektu ustawy