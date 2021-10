Zarzuty NIK wobec Kliniki Budzik. Błaszczyk: To jest jakaś brednia

Ewa Błaszczyk na antenie RMF FM poinformowała, że od 2013 r. Klinice Budzik udało się wybudzić 86 osób, co stanowi "dobre 60 proc." wszystkich przypadków. Zdaniem założycielki fundacji "Akogo?" jest to bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę zarówno ludzi, których udało się przywrócić do życia, jak i ich rodziny. – To nigdy nie jest tylko ta osoba, tylko cały krąg bliskich ludzi, więc to po prostu jest totalny paraliż życia, nikt nie wie, jaki będzie wynik – dodała.

Błaszczyk poinformowała również, że jej marzenie jest, aby w 2022 roku oddać do użytku Klinikę Budzik dla Dorosłych w Warszawie.

– Jest wielkie zapotrzebowanie społeczne na to. Wygraliśmy konkursu w Ministerstwie Sprawiedliwości w programie dla ofiar przestępstw, a właśnie też około 60 proc. naszych pacjentów to są wypadki komunikacyjne – mówiła.

Błaszczyk odpowiada na zarzuty NIK

Szefowa fundacji odniosła się również do zarzutów, jakie Najwyższa Izba Kontroli postawiła wobec Kliniki Budzik. Zdaniem instytucji kierowanej przez Mariana Banasia istnieją wątpliwości, czy uzasadnione było finansowanie ośrodka przez Fundusz Sprawiedliwości.

– No to jest jakaś brednia, przepraszam, dlatego, że pół roku NIK siedział u nas fundacji i odwracał naszą uwagę od tego, co powinniśmy robić, siedzieliśmy w papierach no i wszystko w porządku, więc nie bardzo rozumiem tego rodzaju komentarz – przyznała Błaszczyk.



– Fundusz Sprawiedliwości jest też dla tych przedsięwzięć, które są w jakiś sposób związane z ofiarami wypadków, jaka część osób w śpiączce to są właśnie ofiary wypadków? – dopytywał dziennikarz.

– No i mówię, że 60 proc. naszych pacjentów to są wypadki komunikacyjne różnego typu – odparła Błaszczyk.



