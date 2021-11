Apel Episkopatu o przestrzeganie norm sanitarnych na cmentarzach

Kilka dni temu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wystosował apel do wiernych o poszanowaniu przepisów sanitarnych na cmentarzach.

"Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych" – napisał. Duchowny zaznaczył również, że w związku z trwającą w Polsce epidemią "cały czas należy wykazywać się determinacją i konsekwencją w przestrzeganiu zaleceń sanitarnych".



Bp Miziński o Uroczystości Wszystkich Świętych

Bp Miziński przypomniał, że katolicy w pierwszych dniach listopada tradycyjnie nawiedzają groby swoich bliskich zmarłych. – W polskiej tradycji przyjęło się, że nawiedzamy cmentarze 1 i 2 listopada, zapominając niekiedy, że 1 listopada jest świętem radosnym, kiedy wspominamy i czcimy wszystkich świętych, czyli zbawionych, którzy przebywają z Bogiem w krainie wiecznego szczęścia, zaś 2 listopada wspominamy wszystkich wiernych zmarłych ofiarując im w tym dniu szczególną naszą modlitewną pomoc – powiedział biskup.

Sekretarz generalny KEP podkreślił, że Dzień Wszystkich Świętych zwraca naszą uwagę na naszą łączność z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba. – Oni to są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do osiągnięcia zbawienia. Oni wstawiają się za nami u Boga, gdy modlimy się przez ich wstawiennictwo – dodał.

Biskup zwrócił uwagę, że warto zwracać się do świętych z naszymi sprawami, ponieważ oni przeszli przez życie stawiając czoła rozmaitym trudnościom. – Kościół uznał ich cnoty i dał za przykład wiernym do naśladowania, by służyli swoim przykładem i pomocą z Nieba – stwierdził duchowny.