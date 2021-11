"Lubię platformianych lizusków". Czarzasty odpowiada na zaczepki Giertycha

W trakcie 40 posiedzenia Sejmu 29 października posłowie pracowali m.in. nad rządowym projektem nowelizacji stawy o podatku akcyzowym, który zakłada podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Nowe przepisy udało się Zjednoczonej Prawicy przeforsować, jednak przy większej mobilizacji, ugrupowania opozycyjne mogły zablokować podwyżkę.

Szefostwo klubu Koalicji Obywatelskiej nie wyklucza pociągnięcia do odpowiedzialności posłów, którzy w czasie głosowania byli nieobecni na sali Sejmowej.

Zaczepka Giertycha, odpowiedź Czarzastego

Po przegranym przez opozycję głosowaniu Roman Giertych wylał swoją frustrację w mediach społecznościowych.

"Gratuluje posłom Lewicy podniesienia podatków. Musicie poprosić PiS, aby pozwolili wam coś razem ukraść z zabranych obywatelom pieniędzy. To byłoby nie fair gdyby kradli tylko sami, a wam, którzy im pomogli przegłosować podwyżkę podatków nic nie dali" – napisał na Twitterze.

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty dwa dni zwlekał z odpowiedzią.

"Roman. Jako wicepremier u Kaczyńskiego dobrze wiesz że to głosowanie jest wynikiem nieobecności posłów PO. Nawet będą za to ukarani. Po co robisz z Siebie głupka? Współpracy z J.K.nie zmyjesz a możesz doprowadzić do tego że przestanę Cię lubić. A lubię platformianych lizusków" – odparł polityk.



Głosowanie nad podniesieniem podatku

Na piątkowym głosowaniu Sejm przyjął rządową nowelizację. Za projektem podwyższenia akcyzy głosowało jednak tylko 219 posłów – 217 z klubu PiS i 2 niezrzeszonych, czyli Zbigniew Ajchler oraz Łukasz Mejza, którzy z reguły głosują razem z obozem rządzącym. W całości przeciwko podwyżce byli głosujący z klubów: KO, Konfederacja, Koalicja Polska, Polska 2050, Kukiz’15, PS i Porozumienie – łącznie 208 głosów.

Co ciekawe, przeciwko podwyżce głosowało 4 posłów z klubu PiS: Mariusz Kałużny, Dariusz Olszewski, Kacper Płażyński i Anna Maria Siarkowska.

