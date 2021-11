Kolejna tragedia w Złotych Tarasach. Nie żyje kobieta

Jak informuje "Super Express", we wtorek w godzinach popołudniowych w Złotych Tarasach z 4. piętra na poziom -1 spadła kobieta w wieku ok. 40 lat. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe – policję, pogotowie i straż pożarną.

Niestety, jej życia nie udało się uratować. Zmarła na miejscu.

Według wstępnych ustaleń "SE", kobieta targnęła się na swoje życie. Jednak dokładne okoliczności tragedii będą badane przez policję i prokuraturę.

Drugi wypadek w ciągu kilku dni

– Nagle usłyszałem huk i zobaczyłem sypiące się szkło – powiedział w rozmowie z gazetą jeden z pracowników galerii handlowej. Podkreślił, że zdarzenie miało miejsce dokładnie w tym samym miejscu, co w zeszły czwartek.

Zaledwie kilka dni temu, 28 października, w tych samych Złotych Tarasach doszło do innego tragicznego wypadku. Ze schodów ruchomych, z wysokości ok. 12 metrów, spadł mężczyzna, również w wieku ok. 40 lat. Zginął na miejscu.

Według nieoficjalnych informacji, przyczyną upadku miał być atak padaczki.



Galeria w samym centrum Warszawy

Centrum handlowe Złote Tarasy znajduje się w Śródmieściu przy ul. Złotej, blisko Dworca Centralnego. Budowę galerii rozpoczęto w 2002 r., a zakończono w 2007 r. Wartość całej inwestycji została oszacowana na ok. 1,5 mld zł. Właścicielem centrum jest francuska spółka Unibail-Rodamco-Westfield. W Złotych Tarasach działa ponad 200 sklepów oraz 30 restauracji, kawiarni i barów.