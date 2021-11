Groźby śmierci pod adresem posła Jońskiego. Polityk złożył zawiadomienie na policję

Polityk wysłał do PAP treść wiadomości jaką otrzymał na skrzynkę mailową z konta o nazwie „patriota z Pabianic”. Pojawiają się w niej wulgaryzmy i groźby śmierci. Autor maila zapowiada „wpakowanie” noża desantowanego w brzuch polityka w identyczny sposób, jak stało się to podczas ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ten sam człowiek grozi również uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej, która w ostatnim czasie brała udział m.in. w manifestacjach organizowanych przez polityków opozycji.

Zawiadomienie na policję

Poseł Dariusz Joński złożył w tej sprawie zawiadomienie z uwagi na groźby karalnego wystosowane wobec niego i Wandy Traczyk-Stawskiej. Domaga się ścigania z art. 190 kk.

– W Komendzie Policji w Pabianicach złożyłem zawiadomienie o dokonaniu przestępstwa polegającego na kierowaniu gróźb karalnych pozbawienia życia wobec mnie i Pani Wandy Traczyk – Stawskiej tj. o czyn z art. 190 kk – napisał w mediach społecznościowych.

Groźby wobec Sikorskiego

Wcześniej podobnego maila otrzymał europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Polityk zdecydował się na umieszczenie pełnej wiadomości w mediach społecznościowych.

– Najpierw zwracają się do mnie per Herr, potem nagonkę robi TVP Info, a następnie mam kolejny anonim od ich zwolenników – napisał Sikorski.

Następnie skierował słowa do polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezesa TVP Jacka Kurskiego i europoseł Solidarnej Polski Beaty Kempy:

– Jeśli któryś z tych świrów przejdzie od słów do czynów to moja rodzina uzna was za współodpowiedzialnych – napisał europoseł PO.

