Andrzej Duda spotkał się z o. Rydzykiem. Wyciekły kulisy

O kulisach tajnego spotkania, do którego miało dojść w Pałacu Prezydenckim, informuje Wirtualna Polska. Według portalu, Andrzej Duda zaczął wyrastać na "najważniejszego sojusznika" o. Rydzyka po tym, jak pogorszyły się jego relacje z kierownictwem PiS i samym Jarosławem Kaczyńskim.

Co powiedział o. Rydzyk?

Według źródeł z otoczenia Pałacu Prezydenckiego, na spotkaniu we wrześniu ojciec dyrektor opowiadał m.in. o dziełach swojej fundacji Lux Veritatis. "Nie do końca był zadowolony ze współpracy z instytucjami państwowymi, kontrolowanymi przez polityków PiS, a wspierającymi go finansowo. Wypowiadał się podobnie jak wiele razy na urodzinach Radia Maryja, gdzie potrafił wbić szpilę rządzącym. Krytykował Strajk Kobiet i aktywistów LGBT" – czytamy.

Jeden z informatorów WP powiedział, że prezydent jest w połowie drugiej kadencji i nie ma już nic do stracenia, a na dobrych relacjach z o. Rydzykiem i jego mediami może tylko zyskać. – Siły politycznej na ludziach z Pałacu Prezydenckiego nie zbuduje, ale na zakończeniu prezydentury w oparciu o toruńskie media już jak najbardziej – dodał.

Perspektywa wyborcza

Z kolei pragnący zachować anonimowość współpracownik Radia Maryja zwrócił uwagę, Kaczyński będzie potrzebował mediów o. Rydzyka przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi w 2023 roku. – Liczy zapewne, że zakup przez Orlen regionalnej prasy wydawanej przez Polska Press obniży oczekiwania ojca dyrektora. Duchowny oczekiwań jednak na pewno nie obniży i raz na jakiś czas będzie o nich i o sobie przypominał – stwierdził rozmówca portalu.

O spotkanie Andrzeja Dudy z Tadeuszem Rydzykiem dziennikarze WP zapytali zarówno Kancelarię Prezydenta, jak i Radio Maryja, ale do czasu publikacji materiału nie otrzymali odpowiedzi.

