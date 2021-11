"To absolutnie niedopuszczalne". Jabłoński o zachowaniu Tuska

"Kongres USA dyskutuje o możliwych sankcjach na Polskę i wycofaniu wojsk amerykański z naszego kraju. Tego samego dnia PiS ustami posła Kowalskiego wskazuje 2027 rok jako datę referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii. Tak wygląda zdrada stanu" – napisał Tusk w czwartek rano na swoim profilu na Twitterze.

Komisja Helsińska przy Kongresie USA zorganizowała w środę specjalne wysłuchanie w sprawie "erozji demokracji na Węgrzech i w Polsce". Podczas debaty była mowa o zmianach w sądownictwie i mediach. Padały także oskarżenia o autorytaryzm.



Jabłoński: Tusk przekroczył wszelkie granice

Zdaniem wiceszefa MSZ Donald Tusk swoją aktywnością medianą bardzo stara się, by sankcje na Polskę rzeczywiście zostały w końcu przez kogoś nałożone.

– Tusk stara się stworzyć takie wrażenie, że sankcje mogą być na Polskę nakładane i to jest konsekwentne jego działanie, bo jego ludzie w Parlamencie Europejskim dopiero co nad tym głosowali – dwa tygodnie temu było absolutnie haniebne głosowanie, gdy domagali się od Komisji Europejskiej, żeby wstrzymywała plan odbudowy, żeby nakładała na Polskę kary finansowe, dokonywała niekorzystnych dla Polski korekt finansowych. Z tym wszystkim głosowali przedstawiciele Platformy. Dzisiaj Tusk stara się najwyraźniej o to, żeby Polska była okładana kolejnymi sankcjami – ocenił Jabłoński w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Jego zdaniem takie zachowanie jest przekroczeniem "jakichkolwiek granic". – Żaden polski obywatel nie powinien nigdy takich rzeczy robić, a co dopiero polityk, zwłaszcza taki, który kiedyś pełnił funkcję premiera rządu. To jest absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że Donald Tusk przestanie starać się o to, by na Polskę były nakładane sankcje – dodał.

Polityk przypomniał również, że Donald Tusk nie walczył o obłożenie sankcjami gazociąg Nord Stream 2. – Wręcz przeciwnie. Pamiętam, że on bardzo mocno wspierał partię rządzącą w Niemczech, która przecież jest współautorem tego projektu – skwitował Paweł Jabłoński.

