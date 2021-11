Nieoficjalnie: Kanthak i Pyzik nowymi wiceministrami w resorcie aktywów

Jan Kanthak i Piotr Pyzik obejmą funkcję wiceministrów w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wzmacniając tym samym rządową drużynę Jacka Sasina. Nasi rozmówcy podkreślają, że nominacja dla Kanthaka to element negocjacji koalicyjnych – informuje 300polityka.pl, powołując się na źródła w rządzie.

Jan Kanthak to poseł, członek Solidarnej Polski. W przeszłości parlamentarzysta był szefem szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Serwis wskazuje, że Piotr Pyzik to z kolei były poseł PiS, który w ostatnich wyborach parlamentarnych nie uzyskał reelekcji. To także bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów Porozumienia Centrum.

MAP. Czym się zajmuje resort?

Ministerstwo Aktywów Państwowych zostało utworzone w listopadzie 2019 roku, w wyniku przekształcenia resortu energii. Urząd ten sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa.

Kierownictwo MAP:

Jacek Sasin (PiS) – wicepremier, minister aktywów państwowych od 15 listopada 2019

Maciej Małecki (PiS) – sekretarz stanu od 5 grudnia 2019

Karol Rabenda (Partia Republikańska) – podsekretarz stanu od 9 września 2021

Andrzej Śliwka – podsekretarz stanu od 17 czerwca 2020

Tomasz Trautsolt – dyrektor generalny od 19 listopada 2019

Czytaj też:

"To zakrawa na zdradę stanu". Senator PiS mocno o GrodzkimCzytaj też:

PSL gotowe współrządzić z PiS? "To prowokacja"