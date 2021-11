Władysław Frasyniuk usłyszał prokuratorskie zarzuty

22 sierpnia Władysław Frasyniuk był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi. Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił.

Frasyniuk wezwany do prokuratury

W czwartek Frasyniuk został wezwany na przesłuchanie do prokuratury w charakterze podejrzanego. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", były opozycjonista usłyszał zarzuty zniesławienia i znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego (art. 226 i 212 Kodeksu karnego). Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.



– Zażądałem uzasadnienia na piśmie, chociaż sam mógłbym takie napisać – powiedział w rozmowie z "Wyborczą" Frasyniuk. Według niego "jeśli władza łamie konstytucję i podstawowe prawa człowieka, wyeliminowała kontrolę władzy sądowniczej i dziennikarzy w pasie przygranicznym, uciszyła polityków opozycji, którzy teraz za prezesem mruczą pod nosem o szczelności granic, to pozostaje tylko rozprawić się z krnąbrnymi obywatelami, którzy się sprzeciwiają".

