"Lewacki skrajny aborcjonista". Kowalski ostro odpowiada Tuskowi

Na piątkowej konferencji przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk stwierdził, że "skutkiem presji religijnej sekty pani Kai Godek, która opanowuje rządzących jest prawo i decyzje, które powodują ludzką śmierć". Polityk w ten sposób odniósł się do tragicznej śmierci 30-latki w szpitalu w Pszczynie.

– Jesteśmy świadkami zrzucania odpowiedzialności na lekarzy. Lekarze są także w jakimś sensie ofiarami tego nieludzkiego prawa i podejścia do kwestii ciąży, matki, płodu – ocenia Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że przez decyzję "trybunału pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego" obecnie to prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę w Polsce.

Lider Platformy stwierdził, że "w kwestii życia i śmierci nie może rządzić polityka i PR". – Dopóki sprawami życia i śmierci będzie rządzić pani Godek, ksiądz Rydzyk czy tacy sekciarscy działacze jak pan Wróblewski, PiS będzie kulił ogon przed ideologią – stwierdził.

Upadek

Słowa Donalda Tuska skomentował na Twitterze skomentował poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski, który kilka dni temu został osobiście zaatakowany przez przewodniczącego PO w jednym z jego internetowych wpisów.

"Tusk. Cynicznie wykorzystuje w polityce śmierć kobiety w Pszczynie....po to, by zadeklarować swoje poparcie dla zabijania polskich dzieci do 12 tyg. życia. Lewacki skrajny aborcjonista. Upadek. Upadek. Upadek" – napisał były wiceminister aktywów państwowych.

Tragedia w Pszczynie. Oświadczenie lekarzy

Szpital w Pszczynie wydał oświadczenie w sprawie ostatnio tragicznie zmarłej pacjentki. "Dyrekcja Szpitala w Pszczynie bezpośrednio po tragicznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej" – czytamy w komunikacie.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem "pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu".

"W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków. Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­kimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające. Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu" – przekazano.

