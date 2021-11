Macierewicz: Polski głos wierności chrześcijaństwu ma olbrzymie znaczenie

Były minister obrony narodowej ocenił, że Polska obecnie znajduje się w kleszczach, które "z jednej wschodniej strony organizowane są przez pana Putina i pana Łukaszenkę", a z drugiej strony przez "lewactwo", głównie za sprawą formacji politycznej kierowanej przez Donalda Tuska - Europejskiej Partii Ludowej. Jednocześnie wskazuje, że opór Polski jest zachętą dla innych państw europejskich, które z niechęcią patrzą na pomysły budowania jednolitego państwa europejskiego.

– Należy zacząć od Francji przez Chorwację i inne państwa Europy Środkowej i Zachodniej, gdzie narasta protest przeciwko takiemu działaniu, a źródłem tego protestu jest determinacja Polski – mówił gość TV Trwam.

– Warto uświadomić sobie, jak olbrzymie znaczenie ma to, że z Polski idzie przez cały czas głos wierności chrześcijaństwu, wierności małżeństwu (jako związkowi kobiety i mężczyzny) na całą Europę. Warto spojrzeć na Konstytucję RP, która zawiera podstawowe normy moralne, ale także normy zawarte w naszej historii, w całym doświadczeniu i spuściźnie chrześcijańskiej. Te normy są najbardziej ukształtowane i najbardziej wierny jest im naród polski. Odgrywamy rolę, którą przewidział św. Jan Paweł II – ocenił Macierewicz.

Nasilenie presji ze wschodu

W opinii wiceprezesa PiS, zima uniemożliwi kontynuację presji opartej na migrantach, dlatego trzeba liczyć się ze wzrostem rosyjskiej i białoruskiej agresji w najbliższych miesiącach.

– To oznacza, że strona wschodnia przejdzie do następnego etapu i może on być równie groźny. Dlatego wzmocnienie wojska, wzmocnienie siły obronnej, wzmocnienie determinacji narodu polskiego do walki o niepodległość jest niesłychanie istotne – przekonywał. Jego zdaniem fundamentalną rolę odegra tu ustaw o obronie narodowej. – Widać, że rządy Prawa i Sprawiedliwości najlepiej zrozumiały, co jest ważne zarówno dla naszej niepodległości, jak i dla naszego fundamentalnego miejsca w Europie – skwitował Macierewicz.

Czytaj też:

Macierewicz: Apeluję, żebyśmy nie dali się sprowokować na Marszu NiepodległościCzytaj też:

Konflikt o kopalnię w Turowie. Macierewicz: Dojdzie do porozumienia