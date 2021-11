"Religia planetarna". Debata Warzechy z Roszkowskim o zielonej agendzie

Drugiego dnia Konferencji "Zderzenie Kulturowe" publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha i prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski wzięli udział w dyskusji pt. "Zielona agenda. Ideologia czy konieczność?". Rozmowę poprowadził redaktor naczelny portalu DoRzeczy.pl Karol Gac.

Tragedia Europy

– Absolutnie transformacja energetyczna jest potrzebna i w naszym przypadku (jeśli spojrzymy od kogo jesteśmy uzależnieni), byłaby dobrą rzeczą. Ale ona nie może być prowadzona pod presją i nie może być prowadzona na bardzo wątłych podstawach – mówił Łukasz Warzecha podkreślając, że transformacja energetyczna nie może odbywać się za cenę ludzkiego cierpienia.

Publicysta zwrócił uwagę, że przyjęcie przez Polskę pakietu Fit For 55 byłoby tragiczne w skutkach. Przekonywał, że Unia Europejska wymusza wprowadzanie niedopracowanych technologii z powodów czysto ideologicznych.

– Wprowadzony w ramach Fit For 55 zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w UE i dopuszczenie wyłącznie samochodów elektrycznych (bo technologia wodorowa jest w powijakach) jest dokładnie tym samym procesem, z jakim mieliśmy do czynienia przy okazji promowania świetlówek w miejsce tradycyjnej żarówki – mówił Warzecha.

Prelegent przyznał, że w polityce energetycznej UE dostrzega "nieprawdopodobną tragedię Europy" polegającą na uleganiu sztucznej, nakręconej negatywnymi emocjami histerii. – Karze się nam zapłacić biliony euro za coś, co nie wiadomo czy jakikolwiek skutek odniesie. Nie ma takiej analizy, która by mówił o tym, jaki wpływ na klimat będzie miała Fit For 55 – zauważył.

"Religia planetarna"

Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski ocenił, że na obecnym etapie Polska powinna skupić się na szukaniu odpowiedzi, jak może zarobić na transformacji energetycznej, która już się dokonuje. Zwrócił jednak uwagę na pewien problem związany z transformacją energetyczną.

– Każdy w coś wierzy i szczególnie w naszym bardzo zlaicyzowanym społeczeństwie występuje taka "religia planetarna" – mówił. – Duża cześć narracji jest porwana przez bardzo zideologizowane środowiska – dodał tłumacząc, że elementy ideologiczne do polityki klimatycznej UE są zawarte od 2005 r.

– Teraz nie ma dużego pola wyboru, bo żeby zbudować nową energetykę, to trzeba jakoś zbudować finansowanie, które umożliwi cały ten proces. To są setki miliardów zł, które będą przez następne 10-15 lat wydane – mówił ekonomista. – Polska musi myśleć, jak na tym zarobić. Nie było tak dużego potencjalnego transferu zagranicznych pieniędzy, jak to co się teraz dzieje – przekonywał.

Jego zdaniem dla Polski nie ma już innej drogi - nawet gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej, to powiązania naszej gospodarki z sąsiednimi i tak wymusiłyby na nas zmiany.

Zderzenie kulturowe

4 listopada 2021 roku w Warszawie rozpoczęła się Konferencja "Walka kulturowa w UE. Dostosować się czy walczyć?" będąca kontynuacją konferencji, która odbyła się w 2020 roku na Stadionie Narodowym. Organizatorem jest Patryk Jaki wspólnie z Fundacją New Direction. Spotkania będą odbywały się do 6 listopada.

