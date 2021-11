Dziecięca pornografia znaleziona u nieleganych imigrantów. Sześciu usłyszało zarzuty

Nielegalni migranci zostali ujęci przez Straż Graniczną i policję po tym, jak udało im się przedostać z Białorusi do Polski. W ramach prowadzonego wobec nich postępowania związanego z nielegalnym przekroczeniem granicy, sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 41 lat usłyszało zarzuty przechowywania i posiadania dziecięcej pornografii z udziałem małoletniego poniżej lat 15. Czterech z nich trafia do aresztu, pozostali przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców. Wszyscy są obywatelami Iraku.

Postępowania w ich sprawach prowadzi Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Prokuratura Rejonowa Toruń – Wschód w Toruniu oraz Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

Konferencja ministrów

27 września odbyła się konferencja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, na której politycy alarmowali, że wśród materiałów znalezionych przy nielegalnych imigrantach znaleziono szokujące materiały.

Zaprezentowano również zdjęcia, wśród których znalazły się materiały pochodzące od migrantów, przedstawiające m.in. wykorzystywanie seksualne zwierząt, pedofilię, a także egzekucje. – Niektóre ze zdjęć, które państwu dziś pokazaliśmy, są drastyczne. Wskazują, że mamy do czynienia z osobami, które mają powiązania z grupami przestępczymi czy z zaburzeniami seksualnymi. Podkreślam: mówimy o faktach, nie stygmatyzujemy żadnego środowiska – zaznaczył minister.

– 50 osób wśród 200 zatrzymanych jest powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi, bojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim – informował Mariusz Kamiński.



