Kobieta oskarżyła PiS o krzywdzenie kobiet. Terlecki: Jest pani kretynką

Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano krótką wymianę zdań między wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim a jedną z osób robiących zakupy. Filmik błyskawicznie rozniósł się po internecie.

– Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co się dzieje w kraju, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne – powiedziała kobieta, która rozpoznała Terleckiego w jednej z galerii.

– Jest pani kretynką – odpowiedział polityk.

Filmik umieściła w mediach społecznościowych m.in. Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

"PiSowska arogancja i chamskie zachowanie w stosunku do kobiet. Wicemarszałek Ryszard Terlecki »rozmawia« z panią Magdą z Krakowa i jej siostrą. Szokujące" – napisała.

Komentarze opozycji

Nagranie jest szeroko komentowane w sieci. Politycy opozycji nie przebierali w słowach.

"»Jest Pani kretynką« - Ryszard Terlecki do kobiety popierającej protesty uliczne. Czy matce i córce zmarłej kobiety w 22 tyg. ciąży też Pan tak powie? Tak się składa, że kretyni zasiadają w TK i wydają wyroki skazujące takie kobiety jak my na śmierć" – napisała Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.



Zachowanie marszałka krytykują także byli koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości z partii Jarosława Gowina.

"Czy naprawdę ktoś jest zdziwiony, że Ryszard Terlecki zachował się jak prymityw? Większym zaskoczeniem byłoby gdyby nikogo nie obraził" – napisał Jan Strzeżek z Porozumienia.



Wypowiedź wicemarszałka nie umknęła także Romanowi Giertychowi. "Panie Terlecki, ale z ciebie cham" – stwierdził na Twitterze prawnik.

