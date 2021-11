Błaszczak: Na granicy jest już ponad 12 tys. żołnierzy. WOT w stanie podwyższonej gotowości

W mediach społecznościowych opublikowano szereg nagrań, przedstawiających kolumnę migrantów zmierzających w kierunku polskich granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło na Twitterze materiał, na którym pokazano widok obozowiska z powietrza. Nagrania pojawiły się m.in. na koncie kanału Nexta. Widać na nich m.in. uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb, „pilnujących” migrantów.

Minister obrony narodowej poinformował, że polskiej granicy bronić będzie kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy

"Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości Terytorialsów. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy" – napisał Mariusz Błaszczak.

twitter



WOT w gotowości

W stan podwyższonej gotowości zostali postawieni Terytorialsi. Żołnierze służący w jednostkach rozlokowanych w woj. warmińsko-mazurskim, woj. podlaskim i woj. lubelskim mają być gotowi do stawienia się do służby w czasie krótszym niż 6 godzin.

Terytorialsi z woj. mazowieckiego mają odpowiedzieć na ew. wezwanie w czasie do 12 godzin, a ci z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego otrzymują na to maksymalnie 24 godziny.

Powołania do natychmiastowego stawiennictwa jednostek z pozostałych regionów w czasie krótszym niż 24 godziny nie planuje się.

"Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia Straży Granicznej! Od g. 10.30 100% żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania. Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!" – czytamy w komunikacie Wojsk Obrony Terytorialnej.



twitter



Czytaj też:

Politycy, dziennikarze i internauci wspierają polskich strażników granicznych i żołnierzyCzytaj też:

Białoruskie służby szykują szturm migrantów. W sieci nagraniaCzytaj też:

"Czekamy w pełnej gotowości". Szef MSWiA o sytuacji na granicy