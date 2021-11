Nowy transfer do "Drużyny Szymona". Róża Thun zasila Polskę 2050

Szymon Hołownia i Róża Thun poinformowali o swojej współpracy w środę na konferencji w Brukseli, jednak już wcześniej do mediów przeciekały informacje o prawdopodobnym transferze.

"W Polsce 250 bardzo konsekwentnie od roku budujemy nową politykę. Jesteśmy obecni w polskim Parlamencie, mamy swojego przedstawiciela w Senacie, a dzisiaj przyszedł czas na to, żeby zająć miejsce w PE" – czytamy na twitterowym koncie Polski 2050.

Odnowić Europę

Szymon Hołownia poinformował, że tym samym jego formacja dołącza do europarlamentarnej grupy "Renew Europe Group". – Nazwa »Odnowić Europę« jest w naszym odczuciu dokładnie tym, czego dzisiaj Europa jako organizacja potrzebuje – powiedział.

– Cieszę się, że mogłam się przyłączyć do tej rodziny politycznej wraz z partią Polska 2050 –mówiła Thun. – To rodzina polityczna, która będzie wzmacniać to, co robimy już w Polsce. Będzie to nowy duch z Polski. Mam poczucie, że wracamy do epicentrum wydarzeń. Głos Polski często był słuchany, np. wtedy, gdy Bronisław Geremek był europosłem – dodała.

Polityczny transfer skomentowała na Twitterze belgijska eurodeputowana Hilde Vautmans.

"Nasza formacja Renew Europe powitała swojego pierwszego członka z Polski 2050. Miło mieć panią Różę Thun na pokładzie, jako 99. europosłankę naszej grupy. Liczę na owocną współpracę dla obrony naszych podstawowych wartości"– czytamy.

Róża Thun w maju 2021 r. zrezygnowała z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Jedną z przyczyn jej decyzji było wstrzymanie się Platformy Obywatelskiej od głosowaniem za przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy.

