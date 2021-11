Kryzys na granicy. Merkel zadzwoniła do Putina

Jak podaje "Deutsche Welle", w rozmowie telefonicznej z Putinem kanclerz podkreśliła, że "instrumentalizacja migrantów przeciwko Unii Europejskiej przez białoruski reżim jest nieludzka i nie do przyjęcia". Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert przekazał, że Angela Merkel poprosiła Władimira Putina, aby "wpłynął na reżim w Mińsku".

Merkel sama wystąpiła z inicjatywą rozmowy. Prezydent Rosji zaproponował, by Unia Europejska rozmawiała bezpośrednio z białoruskim rządem w celu znalezienia rozwiązania.

Kremla odrzuca oskarżenia o rosyjskie wpływy

Rzecznik Kremla Dmitrij Peskow odrzucił oskarżenia, jakoby Rosja miała cokolwiek wspólnego z konfliktem, jako "absolutnie niestosowne". Zapewnił jednocześnie, że Rosja będzie wspierać bratnie państwo w jego konfrontacji z Zachodem.

Żaryn: Spodziewamy się kolejnego napływu grup z Mińska

Spodziewamy się kolejnego napływu grup, które są szykowane w Mińsku po to, żeby pojechać dalej na Zachód – powiedział Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali o dwóch przypadkach wdarcia się do Polski z terenu Białorusi grup kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów. Sytuacja ma być jednak już opanowana. Wszyscy cudzoziemcy zostali złapani przez strażników i przewiezieni z powrotem na terytorium białoruskie, gdzie powstało obozowisko obcokrajowców, zabezpieczanych przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki.

– Rzeczywiście doszło do próby masowego wkroczenia na teren Polski. To nie odbiegało od tego, co się działo w ostatnich dniach. Straż Graniczna podjęła skuteczną interwencję. Próba została udaremniona, namierzona już na terenie Polski. Taktyka naszej strony polega na tym, żeby wyłapywać tych, którym uda się przekroczyć granicę nie tylko przy linii granicznej, ale też dalej – oznajmił Stanisław Żaryn.

