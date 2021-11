Białoruski propagandysta grozi Polsce. "Niczego was nie nauczył 1939 rok?"

Azaronak postanowił wypuścić wiązankę gróźb w stronę Polski środę w trakcie prowadzonego przez siebie wieczornego programu w rządowej telewizji.

– Pszeki, opamiętajcie się, Amerykanie nie będą za was walczyć. Zapomnieliście swoją historię? Niczego was nie nauczył 1939 rok? - mówił.

– Posłuchajcie, zdolności bojowych naszej armii wystarczy by całkowicie rozgromić wasz tak zwany sojusz bałtycko-czarnomorski. Nie mówię już o potencjale Państwa Związkowego. Ale nie chcemy Warszawy w gruzach i uchodźców z Litwy w Bałtyku, naprawdę nie chcemy. Opamiętajcie się – groził.

– Zapomnijcie o Rzeczypospolitej od morza do morza. Spełnijcie swoje obowiązki. Utwórzcie korytarz humanitarny. Żałujecie benzyny by zawieść 2 tys. ludzi do Niemiec czy utraciliście rozsądek. Tak czy inaczej, nie macie szans – grzmiał Azaronak..

- Jeżeli łzy dzieci nie przekonają was, zrobią to strategiczne bombowce sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Teraz wraz z naszymi będą was obserwować. Możecie wyrzucać swój złom natowski. Uciekajcie – wołał propagandysta.

twitter

Agresywna reakcja Łukaszenki na sankcje

Białoruś, zgodnie ze słowami Łukaszenki, ma w przypadku przyjęcia przez UE sankcji, przygotować środki odwetowe.

– Zaczęli nas zastraszać piątym pakietem. W odniesieniu do tego piątego pakietu, premier został poinstruowany, aby pomyśleć o środkach odwetowych – stwierdził Łukaszenka w czwartek na spotkaniu rządu.

– Rozważają zamknięcie tranzytu przez Białoruś. Ale jeśli to my je zamkniemy dla Polaków i np. Niemców, to co się wtedy stanie? Nie powinniśmy się na niczym poprzestać w obronie naszej suwerenności i niepodległości – dodał dyktator.

Łukaszenka zasugerował także ograniczenie w dostawach gazu do Europy, jeśli zdecyduje się ona nałożyć na Miński sankcje.

– Dostarczamy Europie ciepło, a oni grożą nam zamknięciem granicy. A jeśli zablokujemy tranzyt gazu ziemnego? Dlatego sugerowałbym przywódcom Polski, Litwinów i innym bezmózgim ludziom, aby się zastanowili przed otwarciem ust – stwierdził.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik o Łukaszence: Zagrożenie dla całego kontynentuCzytaj też:

"On rozumie tylko taki język". Jabłoński o potrzebie nałożenia nowych sankcji na Białoruś