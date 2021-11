Woś o kryzysie migracyjnym: Ten temat trzeba umiędzynarodowić

W sobotę o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej dyskutowali goście porannej audycji w Programie 3. Polskiego Radia.

Umiędzynarodowienie kryzysu migracyjnego

– Ten temat trzeba umiędzynarodowić i to się dzieje, polska dyplomacja to robi. Nie tylko w Unii Europejskiej czy w USA, ale nawet w Ameryce Południowej – mówił w kontekście kryzysu migracyjnego wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. – Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem sankcji, bo są one niewystarczające w opinii naszej oraz krajów sąsiednich. Chcę jednak zwrócić uwagę, że to jest duży postęp w oficjalnych komunikatach – stwierdził zaś Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zapowiedziała już sankcje wobec Białorusi za sterowanie procederem nielegalnej imigracji. Kary mają dotknąć również linii lotniczych, które swoimi samolotami przewożą migrantów z krajów Bliskiego Wschodu do Mińska. Właśnie o tym przewodnicząca KE Ursula von der Leyen dyskutowała ostatnio z prezydentem Joe Bidenem podczas wizyty w USA.

– Jesteśmy za sankcjami gospodarczymi (…). Takie działania z całą pewnością będą swego rodzaju wstrząsem dla Białorusi. Ale muszą być szczelne i solidarne – skomentowała w radiowej "Trójce" Urszula Pacławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Myślę, że powinniśmy być przykładem i natychmiast zastosować całkowite wstrzymanie jakichkolwiek relacji gospodarczych, bez oczekiwania na UE – stwierdził europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

Prezydent spotkał się ze służbami

16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną w Olsztynie odwiedzili w piątek prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Głowa państwa podziękowała funkcjonariuszom i żołnierzom za służbę na wschodniej granicy państwowej.

Prezydent miał zwrócić uwagę na elementy, które w przyszłości należy brać pod uwagę, a także analizował możliwe scenariusze, mogące się rozegrać przy granicy.

– Pan prezydent chciał się zapoznać bezpośrednio z potrzebami oraz z warunkami, w jakich pracują służby – odniósł się do sytuacji na falach radiowej "Trójki" Paweł Soloch.

