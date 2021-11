Kwaśniewski: Wykwit ideologii ekologicznej

Kwaśniewski był w sobotę gościem audycji "Wojna cywilizacji" w Polskim Radiu 24. Dyskusja dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy.

"Wykwit ideologii"

We Francji ma już dochodzić do wycinki lasów pod budowę elektrowni słonecznych – alarmują tamtejsi aktywiści.

– To jeden z wielu wykwitów tej ideologii, organizujących społeczeństwo i przemiany społeczne. Wiemy doskonale, że na przykład w Niemczech całkowicie odchodzi się od energii jądrowej pod wpływem politycznych nacisków. Niemcy w ten sposób dokonują przekonstruowania całej swojej gospodarki – odniósł się do sprawy mec. Jerzy Kwaśniewski.

Prezes instytutu Ordo Iuris zaznaczył, iż "koszty utrzymania tego typu obiektów są o wiele wyższe, a ich efektywność jest o wiele niższa". – Ryzyko dla energetyki krajowej, energetyki narodowej wzrasta, bezpieczeństwo państwa natomiast maleje. Jedyna korzyść to zmiana całego systemu, która ma, oczywiście, doprowadzić również do wymiany elit, ma doprowadzić również do zmiany politycznej – powiedział prawnik.

Szczyt COP26

Poszczególne kraje szukają sposobów na zapewnienie sobie bezpieczeństwa energetycznego. M.in. temu był poświęcony tegoroczny szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow w Szkocji.

Co ciekawe, przedstawiciele państw OZN, uczestniczący w 26. konferencji na temat klimatu, ogłosili porozumienie, którego celem ma być zastopowanie wylesiania Ziemi do 2030 roku.

Polskę na szkockim szczycie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który podczas swojego wystąpienia mówił o konieczności przekonania obywateli do zmian proponowanych w Zielonym Ładzie.

