Gawkowski: Lewica nigdy nie będzie w koalicji z PiS-em

Parlamentarzysta został zapytany o polityczną przyszłość swojej formacji w poniedziałkowym wydaniu programu "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. W dalszej części audycji deputowany odniósł się również do obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Koalicja z PiS-em?

Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucali posłom z ramienia Nowej Lewicy wspieranie Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych głosowaniach. Zaznaczali przy tym, że "nie taka powinna być rola opozycji". Na pogłoski o ewentualnej koalicji z obozem rządzącym odpowiedział przewodniczący koła parlamentarnego Lewicy.

– Lewica jest opozycją nie totalną, tylko racjonalną. Nigdy koalicji z PiS-em nie będzie, bo PiS łamie prawa kobiet, zdemolował wymiar sprawiedliwości. Ale jak są ustawy dotyczące np. płacy minimalnej czy wieku emerytalnego, to Lewica nie będzie się sprzeciwiała, ponieważ to jest nasz program. Odpowiedzialna Lewica to taka, która nie krzywdzi biedniejszych, tych, którzy mają gorzej, ale jednocześnie broni praw człowieka i dlatego nigdy nie będzie w koalicji z PiS-em – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Wsparcie dla mundurowych

W Radiu Plus poseł Nowej Lewicy mówił również o kryzysie migracyjnym i sytuacji na wschodniej granicy. – Każda sytuacja kryzysowa może eskalować. Może pojawić się seria zdarzeń, która będzie wprowadzała większe niebezpieczeństwo. To prawdopodobne tym bardziej, że reżim Łukaszenki nie odpuszcza. Nie potwierdziły się słowa ministra Kamińskiego, który zapowiadał, że po wprowadzeniu stanu wyjątkowego poradzimy sobie z tym co próbuje wyprawiać Łukaszenko. To się, niestety, nie udało – stwierdził Gawkowski.

Jednocześnie polityk podkreślił, iż jest dumny z polskich służb mundurowych, chroniących polskiej granicy. – Wszystkim, którzy stoją w tej trudnej sytuacji chciałem podziękować. Wiem też doskonale, że niektóre polecenia im się nie podobają. Przyjeżdżają posłanki i posłowie Lewicy i mówią, że to dla nich bardzo trudne, życiowe decyzje – powiedział.

