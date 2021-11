Nie żyje Witold Odrobina. Dziennikarz miał 50 lat

Witold Odrobina był przez lata związany z radiem RMF FM. Prowadził tam m.in. audycje Szewski kwadrans”, „Przykładaniec”, „Osada Wirakocza”, „JW23” (wspólnie z Marcinem Jędrychem) oraz „Wiódł ślepy kulawego” (razem z Jerzym Skoczylasem). W 2006 roku dziennikarz związał się z Antyradiem. Następnie podjął współpracę z Polskim Radiem, KRK FM oraz Radiem Kraków

W ostatnich latach Odrobina współpracował ponadto z Wirtualną Polską, dla której przygotował program „Odrobina Więcej Polski” czy telewizją TVN (TVN Warszawa i TVN Turbo).

"Wybitny i niepowtarzalny"

Odrobina zmarł w wieku 50 lat. Informacje o jego śmierci przekazali najbliżsi. W mediach społecznościowych ukazały się kondolencje od znajomych dziennikarza.

– Wybitny i niepowtarzalny głos – przekazał cytowany przez portal press.pl Tadeusz Sołtys, wiceprezes RMF i dyrektor programowy. – W RMF FM doskonały reporter, ze znakomitą znajomością problemów Krakowa i Małopolski. Dodatkowo człowiek wielu talentów z niezwykłym poczuciem humoru – podkreśla Sołtys.

– Vito, nie wierzę! Po prostu nie wierzę… do zobaczenia po drugiej stronie! – napisała Beata Lubecka.

– Przyszliśmy do RMF w tym samym czasie, pewnie dlatego mimo różnych dróg zawodowych od czasu do czasu mieliśmy kontakt i zawsze tuzin tematów do obgadania. Żegnaj Witku – przekazał Jarosław Reczek.

– Jestem w szoku że już sie nie spotkamy. Dzięki za to, że byłeś z Nami i za Twoje poczucie humoru oraz za to co robiłeś w RMF FM i TVN Turbo Żegnaj Przyjacielu – napisał dziennikarz Tomasz Cichocki.

