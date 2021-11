Białoruska agencja rozsiewa fake newsa o "30 amerykańskich haubicach na granicy"

23 listopada w serwisie Telegram pojawiło się nagranie, które miało sugerować, że przez stację kolejową w Legnicy przejechał transport wozów bojowych.Według dodanego do wideo opisu, z Niemiec w kierunku zachodnim transportowane są haubice samobieżne M109A7 Paladin.

Serwis rp.pl wskazuje, że materiał pojawił się na koncie, które już wcześniej zamieszczało treści atakujące Polskę, Litwę i Ukrainę.

Portal Konkret24.pl opisuje, że nagranie zostało zrealizowane na dworcu w Legnicy, ale transport jechał w kierunku zachodnim. Dowództwa US Army na Europę i Afrykę (U.S. Army Europe and Africa) poinformowało, że wozy bojowe przewożono na poligon wojskowy Hohenfels w Niemczech na ćwiczenia Combined Resolve.

Państwowa agencja powiela nieprawdę

O transporcie poinformowała później oficjalna białoruska agencja informacyjna BelTa. "USA rozmieściły co najmniej 30 haubic samobieżnych w pobliżu granicy białorusko-polskiej" – napisał agencja w swojej depeszy. Sugerowano, że sprowadzony sprzęt może posłużyć do ostrzelania terytorium Białorusi.

"To oznaczałoby wojnę". Absurdalne słowa białoruskiego polityka

Sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białorusi Aleksandr Wolfowicz uważa, że Polska prezentuje bezsilność wobec sytuacji na granicy.

Wolfowicz udzielił wywiadu państwowej agencji informacyjnej BiełTA. To kolejna już wypowiedź białoruskiego polityka, który bezpodstawnie oskarża i atakuje Polskę.

Sekretarz stanu mówi, że używanie "czołgów, artylerii samobieżnej i śmigłowców bojowych" przeciwko "bezbronnym ludziom" nie jest dowodem siły. Oczywiście Polska nie użyła żadnego z tych narzędzi (nasze służby zastosowały jedynie armatki wodne, które pozwoliły na odparcie agresywnego szturmu imigrantów na granicę).

