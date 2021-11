"Wpadliście w tarapaty". Łukaszenka w ośrodku dla migrantów przy granicy

Informację przekazała agencja BielTa.

Łukaszenka spotkał się z migrantami

Łukaszenka wizytował w piątek ośrodek dla imigrantów znajdujący się w okolicy przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica Białostocka. Przywódca Białorusi miał spotkać się m.in. z przedstawicielami Czerwonego Krzyża i skontrolować punkt dystrybucji żywności.

Prezydent wygłosił przemówienie do przebywających w placówce cudzoziemców.

– Niektórzy z was uwierzyli w zachodnią propagandę i szukają na Zachodzie lepszego życia. Jest duża szansa, że życie jest tam lepsze niż w miejscu, z którego przyjechaliście. Najgorsze jest to, że w swoich państwach nie widzicie perspektyw dla swoich dzieci ani dla was samych. Macie jeden, duży, wspólny problem: właśnie wpadliście w tarapaty – miał powiedzieć.

Łukaszenka zapewniał imigrantów, że ich problemy mają charakter przejściowy, a on zrobi wszystko, co w jego mocy, aby im pomóc. – Zrobimy wszystko, nawet jeśli będzie to złe dla Polaków, Łotyszy i kogoś innego – mówił.

Ofensywa dyplomatyczna Morawieckiego

Tymczasem premier Mateusz Morawiecki polskiego rządu wyruszył do Europy w celu odbycia rozmów z przywódcami państw Unii Europejskiej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i wywołanego przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzysu migracyjnego. Morawiecki odwiedził m.in. Estonię, Litwę, Łotwę, Słowenię, czy Francję.

W czwartek premier spotkał się w Berlinie z będącą jeszcze na finiszu swojej kadencji Angelą Merkel. Kanclerz Niemiec wyraziła pełną solidarność wobec Polski w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią. Merkel zaznaczyła, że odpowiedzialność za obecną sytuację ponosi strona białoruska.

W swoim przemówieniu szef polskiego rządu podkreślił z kolei m.in., że trzeba planować na drabinie eskalacyjnej kolejne kroki z nadzieją jednak, że nie będziemy szli w górę tej drabiny eskalacyjnej, tylko w dół.

W piątek Morawiecki spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

