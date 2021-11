Media: Morawiecki skrytykował Merkel za rozmowy z Łukaszenką

Od kilku tygodni trwa wzmożony kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wciąż dochodzi do prób nielegalnego forsowania granicy, które są wspomagane i nadzorowane przez białoruskich funkcjonariuszy. Imigranci są agresywni. Tymczasem Aleksandr Łukaszenka i jego polityczne środowisko oskarżają Polskę o niehumanitarne traktowanie "uchodźców".

Choć jakiś czas temu zlikwidowano duży obóz z imikgrantami przy przejściu granicznym w Kuźnicy, to każdego dnia Straż graniczna informuje o kolejnych akcjach grupowego niszczenia zasieków i infrastruktury granicznej.

Morawiecki o Merkel

Próbę negocjacji z Łukasznką podjęła Angela Merkel. Ustępująca kanclerz Niemiec rozmawiała z nim dwukrotnie przez telefon. "Premier Polski Mateusz Morawiecki skrytykował kanclerz Niemiec Angelę Merkel za jej ostatnie dwie rozmowy przez telefon z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką" – pisze w sobotę agencja dpa.

Z jednej strony szef polskiego rządu wyraził w wywiadzie zadowolenie z zaangażowania Unii Europejskiej w poszukiwanie dyplomatycznego rozwiązania kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią. Z drugiej jednak powiedział: "Ale kiedy kanclerz Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, przyczyniła się do legitymizacji jego reżimu, podczas gdy walka o wolną Białoruś trwa już od 15 miesięcy".

Mateusz Morawiecki stwierdził, że Łukaszenka nadużywał rozmów telefonicznych do własnych celów. "Zachowywał się tak, jakby Merkel zgodziła się na transport 2000 migrantów przez korytarz do Niemiec i innych krajów europejskich. A to nie jest w porządku" – mówi premier w rozmowie z dpa.

Czytaj też:

"Próby inwigilacji granicy polsko-białoruskiej". Niepokojące doniesienia z lubelskiego