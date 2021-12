Skandaliczny tekst Onetu. "Flaga Polski kojarzy się z naziolami"

Kolejny skandaliczny artykuł Onetu zbulwersował opinię publiczną. Sprawa dotyczy reportażu "Flagi nad miastem. Kuźnica murem za polskim mundurem" autorstwa Agnieszki Sztyler-Turovsky oraz Edyty Żemły. Dziennikarki spędziły tydzień w Kuźnicy przy granicy polsko-białoruskiej, a ich tekst dotyczy tego, co tam zastały.

W artykule czytamy, że w całej Kuźnicy są powywieszane setki flag biało-czerwonych. Ten fakt zainteresował dziennikarki które postanowiły zapytać o to mieszkańców miejscowości.

– 11 listopada był – Dzień Niepodległości. Potem mieliśmy zdjąć, ale uznaliśmy, że nie zdejmujemy. Stan wyjątkowy, to trochę jak wojenny. Żołnierze, którzy bronią polskich granic dzień i noc, jeżdżą przez miasto. Niech widzą! Niech się cieszą – mówi jeden z gospodarzy z Kuźnicy.

Skandaliczny artykuł

W tekście możemy przeczytać o spotkaniu premiera Morawieckiego z funkcjonariuszami Straży Granicznej, podczas którego szef rządu wyraził dumę z postawy polskich żołnierzy. "To wszystko prawda, ale to brzmi, jak z akademii ku czci, jeszcze dawnych, PRL-owskich czasów" – narzekają dziennikarki.

Nagle w połowie artykułu pada szokująca uwaga. "Flaga Polski w ostatnich latach kojarzy się głównie z polityką. Z kłótniami o to, kto jest bardziej Polakiem. Z naziolami" – czytamy na portalu Onet.

Następnie dziennikarki przekonują, że w nie spotkały nikogo, kto "dzieliłby Polskę na pół", albo oceniał, kto jest większym patriotą. Następnie cytują jednego z mieszkańców, który z podkreśla, że w Kuźnicy mieszkają też Białorusini, Tatarzy czy Czeczeni. – My nie pytamy ludzi, w jakiego wierzą Boga – zapewnia.

Artykuł Onetu jest szeroko komentowany w internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych nie kryją oburzenia postawą dziennikarek.

"Ale napisz takim kanaliom, którym biało-czerwona kojarzy się z naziolami, że nie są Polakami, to wrzask podnoszą wniebogłosy!" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" Rafa Ziemkiewicz nawiązując do najnowszego numeru naszego tygodnika.

Kryzys na granicy, media oraz białoruska propaganda

Polska od miesięcy walczy z kryzysem na wschodniej granicy. Białoruś przy cichym wsparciu Rosji posługuje się imigrantami do destabilizacji Polski oraz Unii Europejskiej. Białoruscy żołnierze regularnie atakują polskie zasieki. Kilka tygodni temu dokonali też bezprawnego wtargnięcia na teren Polski, naruszając po raz pierwszy od trzydziestu lat integralności naszego kraju.

Mimo powagi sytuacji kryzys na granicy jest cały czas wykorzystywany przez część mediów, celebrytów i dziennikarzy do ataku na polskich żołnierzy. Nic dziwnego, że co bardziej skandaliczne wypowiedzi były wykorzystywane przez białoruską propagandę. Taki los spotkał artykuł "Gazety Wyborczej" jak równeiż skandalcizne wypowiedzi Klaudii Jachiry czy Babary Kurdej-Szatan.

Niedawno było głośno również o niejakim Ibrahimie, któremu TVN poświęciło reportaż. Mieszkanka Hajnówki Katarzyna Wappa opowiedziała, że imigrant„przez sześć dni płynął rzeką, nic nie jedząc i nic nie pijąc”, a następnie „pojawił się dla świata w naszym regionie”.

„Oświadczam, że historia Ibrahima jest historią prawdziwą. Ibrahim opowiedział mi ją osobiście” – stwierdziła Wappa.

Z kolei portal Wprost.pl opublikował wywiad z Jolantą Sobesiuk, tłumaczką, która pomaga migrantom na granicy. W trakcie rozmowy padły jednak dość zaskakujące słowa. – Ci ludzie patykami grzebali w lesie zmarłych z wycieńczenia towarzyszy. Te historie zostaną ze mną do końca życia – zapewniała Sobesiuk w rozmowie z portalem.

