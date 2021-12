Prestiżowy magazyn modowy rezygnuje z pokazywania naturalnych futer

Informację ogłosiła Valeria Bessolo Llopiz, dyrektor ds. międzynarodowych we francuskim koncernie Lagardère Group, do którego należy marka "Elle". Bessolo Llopiz szczegóły przedstawiła podczas konferencji Voices 21 organizowanej przez branżowy serwis Business of Fashion – informuje agencja AFP.

– Obecność futer zwierzęcych w naszych magazynach i w naszych serwisach internetowych nie pasuje już do wartości, które wyznajemy, nie pasuje też do przekonań naszych czytelniczek – powiedziała Bessolo Lllopiz.

Futra naturalne mają zniknąć ze wszystkich 45 edycji magazynów "Elle" na całym świecie, także z wydania polskiego. Każda z redakcji podpisała zobowiązanie do rezygnacji z futer. 13 edycji pisma już wprowadziło nowe zasady w życie, kolejnych 20 zrobi to na początku 2022 roku. Pozostałe mają się dostosować w kolejnych miesiącach.

"Sprzeciw wobec okrucieństwa"

Uzasadniając tak radykalne zmiany, Valeria Bessolo Lllopiz mówiła: – Najwyższa pora, by "Elle" zabrało głos – i sprzeciwiło się okrucieństwu wobec zwierząt. Futra wydają się przestarzałe i są niemodne, szczególnie zdaniem przedstawicieli Generacji Z, która jest najbardzie łakomym kąskiem dla branży mody i marek luksusowych.

Według agencji AFP, która podała informację o tej decyzji, zmiana dotyczy materiałów redakcyjnych, a więc na przykład sesji zdjęciowych, ale też treści komercyjnych, czyli reklam futer. AFP zwraca uwagę, że decyzja "Elle" wpisuje się w szerszy, globalny trend rezygnacji z futer naturalnych na rzecz tych sztucznych.