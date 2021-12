Spisek przeciwko Morawieckiemu. Zaskakujące doniesienia

Ostatnich kilka miesięcy to ciężki okres dla Zjednoczonej Prawicy. Konflikt na granicy polsko-biarłoruskiej, nieustająco rosnąca inflacja, czy spór z Komisją Europejską przekładają się notowania w sondażach. Prawo i Sprawiedliwość nadal jest niekwestionowanym liderem polskiej sceny politycznej, aczkolwiek nie może już liczyć na zdobycie samodzielnej większości. Jak wynika z najnowszego badania dla portalu DoRzeczy.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 35,3 proc. głosów. Oznacza to spadek o 2,3 pkt proc.w porównaniu do ostatniej fali naszych badań.

Spisek przeciwko Morawieckiemu

Jak donosi portal wprost.pl, pogarszającą się sytuację chcą wykorzystać przeciwnicy premiera. "W Zjednoczonej Prawicy spiskują przeciwko Morawieckiemu" – przekonuje serwis.

Jeden z polityków PiS przekonuje, że Jarosław Kaczyński uważa, że zarzuty pod adresem premiera są za zasadne, ale "przepędza dziś wszystkich, którzy namawiają go, żeby wyrzucić Mateusza". – Wie, że Błaszczak czy Witek na stanowisku premiera prochu nie wymyślą – dodaje polityk.

Atak na premiera

Premier ma być atakowany z różnych stron, a krytyków jego działań jest wiele. Ten trend zaczął się nasilać ok. 2020 roku, kiedy podczas wewnętrznych wyborów Morawiecki został wiceprezesem PiS zdobywając najwięcej głosów. "Wtedy do prezesa zaczęli chodzić różni ludzie i przekonywać, że Mateusz chce przejąć po nim partię" – czytamy na portalu.

Sam Mateusz Morawiecki ma zdawać sobie z tego sprawę. Premier dlatego robi wszystko, aby nie powstało wrażenie, że buduje własną frakcję w partii.

Czytaj też:

Kukiz: PiS będzie miało problemCzytaj też:

Premier Morawiecki tłumaczy przyczyny inflacjiCzytaj też:

Bąkiewicz oburzony działaniami PiS i Konfederacji: Haniebne