Unijny komisarz: Nie będzie w tym roku wypłat dla Polski z Funduszu Odbudowy

Trwa spór Polski z UE na tle praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W niedzielę europarlamentarzyści wystosowali list do Komisji Europejskiej, w którym żądają od Ursuli von der Leyen podjęcia zdecydowanych działań w celu zablokowania polskich funduszy. Była premier Beata Szydło wskazała na dwuznaczną postawę europosłów, którzy są chętni do atakowania Polski w momencie, gdy to właśnie Polska broni granic Unii Europejskiej przed napływem nielegalnych imigrantów.

Breton: Środki na KPO nie w tym roku

Tymczasem komisarz UE ds. obrony i jednolitego rynku, Thierry Breton, został zapytany przez portal rp.pl, czy wypłata unijnych środków na Krajowy Plan Odbudowy jest możliwa w tym roku.

– Nie widzę już takiej możliwości. Ale też prowadzimy intensywne negocjacje z Polską, aby możliwie szybko uruchomić te środki – powiedział eurokrata. Breton przypomniał stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie, a więc likwidacja Izby Dyscyplinarnej polskiego SN, „niezależność wymiaru sprawiedliwości”, a także przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów.

Breton ocenił też, że polscy obywatele oczekują koncentracji rządu na tym, co określi przyszłość Polski, w tym transformacji ekologicznej i cyfrowej.

KE zastosuje mechanizm warunkowości?

Zapytany o to, czy Unia Europejska skorzysta w 2022 roku z mechanizmu warunkowości, odparł: „nie chcemy nikomu grozić”. Zaznaczył, że przyjechał do Warszawy, żeby obniżyć emocje sporu. Mówił o tym, że Polacy w 2003 roku poparli w referendum aneksję do UE.

– Już wtedy były zaś zobowiązania wynikające z traktatów, one się nie zmieniły. Miały na celu ochronę praw każdego z nas. Aby przezwyciężyć ten problem, Wielka Brytania postanowiła skonsultować się ze swoimi obywatelami, uzyskując znane nam wyniki i konsekwencje, których wielu Brytyjczyków dziś żałuje – ocenił.

Breton stwierdził, że z uwagi na poparcie Polaków dla obecności w UE, Polska nie podąży drogą Wielkiej Brytanii. – Przeszło 90 proc. Polaków uważa, że Unia wyszła obronną ręką z pandemii. To najwyższy wskaźnik w całej Unii. Z drugiej strony także Unia wyraziła pełną solidarność z Polską, Litwą i Łotwą, gdy padły one ofiarą ataku hybrydowego ze Wschodu – powiedział unijny komisarz.

Czytaj też:

Niemiecki dziennik: Szefowa KE obiecała Polsce, że wkrótce otrzyma pierwsze środki z FOCzytaj też:

Mocne przemówienie Kaczyńskiego na spotkaniu liderów partii przeciwnych federalizacji UECzytaj też:

"UE złożona jest z wolnych i równych państw narodowych". Wspólny komunikat po Warsaw Summit