Nowelizacja ustawy medialnej. Jest reakcja TVN

W oświadczeniu napisano, że „w Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media”.

Komunikat TVN Grupa Discovery

„To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana”

Władze spółki wyraziły nadzieję, że zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Andrzej Duda zdecyduje się zawetować ustawę.

Nowelizacja ustawy medialnej

W piątek 17 grudnia ustawa została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Teraz "lex TVN" trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – Zjednoczonej Prawicy, Kukiz’15 i 1 niezależny. Przeciw 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.

Poprzedzające głosowanie posiedzenie sejmowej komisji kultury miało zostać zwołane 25 minut przed jego planowanym rozpoczęciem. Jej przewodniczący Marek Suski rozesłał do członków komisji SMS-a z informacją o planowanym głosowaniu.

Politycy lewej strony opozycji nie kryją oburzenia. Krytykują m.in. tryb, w jakim ustawa wróciła na sejmową agendę. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ocenił, że „jest to jakiś PZPR, to jest jakiś Kim Ir Sen, to jest jakaś Korea” oraz, że Polska „odnawia wojnę z Ameryką”. Media społecznościowe zalała fala krytyki ze strony przedstawicieli KO, Lewicy czy Polski 2050.

"Lex TVN"

Przypomnijmy, że nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, znaną szerzej jako "lex TVN", Sejm przyjął 11 sierpnia. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

Na początku września ustawę "lex TVN" odrzucił Senat, natomiast w środę 22 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24.

Czytaj też:

Sejm przyjął "lex TVN". Jest reakcja USACzytaj też:

"Wczoraj jakoś problemu nie widzieli". Dziambor wskazuje na hipokryzję części opozycji