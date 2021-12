Nieoficjalnie: Wiadomo, jaka będzie decyzja prezydenta ws. "lex TVN"

Wirtualna Polska ustaliła nieoficjalnie, że głowa państwa najprawdopodobniej odeśle regulację do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent skieruje nowelizację ustawy medialnej do TK?

Według portalu sprawa dotyczy uprawnień głowy państwa w znowelizowanych przepisach.

"Lex TVN" zakłada, że prezydent nie mógłby już mianować członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. – Podpis pod ustawą w obecnym stanie de facto nie wchodzi w grę, dlatego że przeszła poprawka Konfederacji, która odbiera prezydentowi konstytucyjne uprawnienie do mianowania dwóch członków KRRiT. Na to zgody prezydenta nie będzie – miał powiedzieć WP jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

Doradca prezydenta miał jednak zaznaczyć, że w zbadanie ustawy przez Trybunał, może oznaczać jedynie odsunięcie w czasie podpisu prezydenta. – Będzie to niejako odroczony podpis prezydenta. Odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego jest w polskich warunkach de facto podpisem pod ustawą – stwierdził rozmówca WP, zaznaczając przy tym, że jeśli TK orzekłby niekonstytucyjność poprawek Konfederacji, to pozostałe przepisy mogłyby wejść w życie.

Sejm za "lex TVN"

Przypomnijmy, że w piątek 17 grudnia ustawa określana potocznie jako „lex TVN” została bez zapowiedzi poddana pod głosowanie w Sejmie. Posłowie odrzucili senackie weto do projektu. Głosowało 452 posłów. Za było 229 posłów – klubu Zjednoczonej Prawicy, koła Kukiz’15 oraz 1 niezależny. Przeciw opowiedziało się 212, a 11 – w tym 10 z Konfederacji – wstrzymało się od głosu. Tym samym posłowie odrzucili senackie weto z września. O jej dalszych losach na obecnym etapie zdecyduje prezydent.

Nowela Ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Telewizja TVN posiada natomiast większość kapitału amerykańskiego, bowiem należy do koncernu Discovery.

Andrzej Duda: Projekt poddany dogłębnej analizie

17 grudnia, niedługo po sejmowym głosowaniu, Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami. Przedstawiciele prasy zapytali prezydenta o sprawę nowelizacji ustawy medialnej.

Polityk zwrócił uwagę, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, musi dokładnie zapoznać się z danym aktem normatywnym. – Ta ustawa najpierw musi trafić, jak to mówimy, na biurko prezydenta, czyli musi zostać przesłana. (...) Będzie oczywiście przez nas poddana analizie i odpowiednia decyzja zostanie podjęta. Już mówiłem na temat tego, z jakiego punktu widzenia będę tę ustawę oceniał i taką decyzję podejmę – przypomniał prezydent.

– Proszę pamiętać o tym, że prezydent konstytucyjnie ma tutaj różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, to jest prerogatywa prezydencka, może każdą ustawę skierować do rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim i może także ustawę skierować do TK, jeżeli będzie miał wątpliwości co do zgodności jej postanowień z Konstytucją – mówił dalej. – Więc tych możliwości jest kilka i z tego punktu widzenia, bardzo dokładnie, tę propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam – podkreślił.

