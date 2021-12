Prezes TVP złożył pozew przeciwko dziennikarzowi Onetu

Jak przekazał portal wPolityce.pl, szef telewizji publicznej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego wykorzystania jego danych medycznych w publikacji onet.pl.

Tekst w sprawie testu

W miniony piątek dziennikarze portalu onet.pl opublikowali tekst, mówiący o tym, że prezes TVP zakażony koronawirusem poleciał do Paryża na konkurs "Eurowizji Junior". Według nich, pięć dni przed wyjazdem do stolicy Francji Jacek Kurski miał otrzymać pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2 w organizmie w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Powinien zatem przebywać na izolacji domowej.

12 grudnia Kurski zgłosił się do warszawskiej placówki medycznej jako osoba bez objawów chorobowych, ale po kontakcie z chorym na COVID-19. Tego dnia badanie wykonane w tamtejszym zakładzie diagnostyki laboratoryjnej nie wykryło wirusa. Jednak dwa dni później procedura została powtórzona. Do wyniku testu PCR dotrzeć mieli dziennikarze portalu internetowego.

Jeszcze tego samego dnia Jacek Kurski odniósł się do publikacji Onetu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Prezes TVP przekazał, że diagnozę i fakty potwierdza oficjalne stanowisko Szpitala MSWiA. Do swojego wpisu załączył oświadczenie placówki. Bezzwłocznie zapowiedział też skierowanie zawiadomienia do prokuratury.

Akt oskarżenia

Zdaniem portalu wPolityce.pl, w tym samym czasie Jacek Kurski złożył także prywatny akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Onetu Kamilowi Dziubce, autorowi publikacji, w której zarzucono szefowi Telewizji Polskiej złamanie obowiązujących w Polsce w czasie stanu epidemii zasad kwarantanny domowej oraz narażenie osób postronnych na niebezpieczeństwo związane z zakażeniem koronawirusem.

"Dopuszczono się rozpowszechnienia wykradzionych danych zdrowotnych i zbudowania na nich kłamstwa. Nie ma na to zgody" – napisał w środę Kurski na Twitterze.

