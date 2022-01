Czarzasty: Moim zdaniem nie będzie przedterminowych wyborów

Politycy byli pytani w „Śniadaniu Rymanowskiego” na antenie Polsat News o to, czy w związku z kilkoma kryzysami, Jarosław Kaczyński zdecyduje się w 2022 roku na scenariusz przyśpieszonych wyborów.

Czarzasty: Przedterminowe wybory? Wątpię

Zdaniem lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego taki wariant jest mało prawdopodobny. – Pan Kaczyński ma w tej chwili większość w Sejmie. Wybory rozpisuje się wtedy, kiedy się chce zdobyć większość – zaznaczył poseł.

Czarzasty przypomniał, że zdarzały się jednak w III RP rządy mniejszościowe – choćby SLD za czasów Belki. – Moim zdaniem to jednak nie jest scenariusz. Nie siedzę w głowie panu Kaczyńskiemu, ale moim zdaniem im niższe notowania PiS-u, tym mniejsza będzie jego chęć, czy rozpisywać wcześniejsze wybory – stwierdził polityk.

– Jeżeli by się mnie pan zapytał, czy wierzę w to, że będą wcześniejsze wybory, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością (…) moim zdaniem nie będzie wcześniejszych wyborów. Dlatego, że PiS nie ma siły na to, żeby reformować kraj, natomiast ma siłę na to, żeby utrzymać się przy władzy – ocenił Czarzasty.

Fogiel: PiS chce wyborów w 2023 roku

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel potwierdził, że obóz rządzący dąży do wyborów w 2023 roku. Zaznaczył, że stanowisko PiS jest niezmienne i wybory powinny odbyć się zgodnie z konstytucyjnym terminem.

– Mamy stabilną większość, co pokazało uchwalanie budżetu, przy chyba największej w zeszłym roku mobilizacji opozycji budżet został uchwalony bez problemu. Oczywiście żaden odpowiedzialny za słowa polityk nigdy nie wykluczy, że wybory będą wcześniej. (…) Nikt jednak takich założeń nie czyni – zadeklarował.

Fogiel podkreślił, że PiS będzie zatem dążył do wyborów w 2023 roku. – Rząd mniejszościowy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Może być rozwiązaniem tymczasowym, nikt jednak nie będzie dążył z premedytacją do tego, żeby rząd mniejszościowy powstał – zapewnił, pytany o ewentualność zakończenia współpracy PiS z Solidarną Polską.

Szrot: Prezydent jest strażnikiem terminów konstytucyjnych

Pytany o możliwość przedterminowych wyborów, szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot wypowiedział się w podobnym tonie.

– To jest polityka. Oczywiście a w polityce nie można wykluczyć żadnego rozwiązania. Jest tylko kwestia rachunku prawdopodobieństwa. Pan prezydent jest natomiast strażnikiem konstytucji, co oznacza także, że jest strażnikiem terminów konstytucyjnych – powiedział Szrot.

Szrot został zapytany o relacje głowy państwa w ministrem sprawiedliwości. Zapewnił, że Andrzej Duda spotykał się ze Zbigniewem Ziobrą „nie jeden raz” na przestrzeni ostatnich miesięcy. Podkreślił, że w kwestii reform sądownictwa, prezydent czeka na ostateczny wynik prac i wówczas zabierze głos, przedstawiając swoje uwagi i zastrzeżenia.

Czytaj też:

Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS i Lewica najmocniej rosnąCzytaj też:

Bosak: Kiedy PiS nie miał już żadnego innego wyjścia, to zaczął słuchać Konfederacji