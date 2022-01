Prof. Kleiber: Przemysł farmaceutyczny ma duży potencjał. Czekamy na lekarstwa

WHO potwierdziło, że omikron wywołuje prawdopodobnie łagodniejsze objawy zakażenia niż poprzednie warianty koronawirusa. – Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że wariant koronawirusa Omikron atakuje górne drogi oddechowe, powodując jednak łagodniejsze objawy zakażenia niż poprzednie warianty – przekazał we wtorek Abdi Mahamud, specjalista Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. zapobiegania zakażeniom.

Z kolei jeden z twórców szczepionki na koronawirusa, prof. Andrew Pollard powiedział, że próba szczepienia całej populacji świata co pół roku jest niewykonalna. – Nie możemy co pół roku szczepić planety na Covid-19 – podkreślił naukowiec w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "The Telegraph". Naukowiec wskazał, że zamiast podawać kolejne dawki wszystkim powyżej 12. roku życia należy skoncentrować się na szczególnie zagrożonych osobach oraz, że jeśli chodzi o pandemię, to "najgorsze jest już za nami".

Prof. Kleiber: Z koronawirusem będzie podobnie jak z grypą

Prof. Kleiber powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że podziela ten umiarkowany optymizm. Zaznaczył, że historia epidemii i pandemii pokazuje, że z koronawirusem będzie podobnie jak z grypą.

– Przecież w przypadku grypy nie używamy powiedzenia o falach i powtórnych szczepieniach –zaznaczył. – Myślę, że ten wirus będzie pojawiał się co jakiś czas, będzie mniej groźby, bo społeczeństwo się uodparnia, a on się modyfikuje, i podobnie jak przy grypie, będziemy się co jakiś czas szczepić. Pozostanie z nami na długo, ale nie w formie tak uciążliwej i tragicznej jak obecnie – dodał.

Naukowiec zwrócił uwagę, że społeczeństwo przyzwyczaja się do istnienia koronawirusa i zaczyna traktować go jako pewną „normalność”. – Faktem jest, że koronawirus jest z nami już dwa lata. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale chyba każdemu zależy na tym, żeby to minęło. Nie jest jasny sposób walki z COVID-19, bo widzimy, że graniczenia część osób denerwują – powiedział. Przywołał przykład niedawnych starć policji z demonstrantami w Amsterdamie.

Prof. Kleiber powiedział, że czeka na lekarstwa, które będą skutecznie walczyć z zakażeniem, ponieważ szczepionki są sygnałem, że przemysł farmaceutyczny ma duży potencjał.

Czytaj też:

Sprawozdawca ONZ ds. tortur chce odpowiedzialności karnej holenderskich policjantówCzytaj też:

Ekspert tłumaczy na Komisji Zdrowia, dlaczego szczepienia nie redukują transmisji wirusaCzytaj też:

Prezydent Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Wcześniej przyjął trzy dawki szczepionki