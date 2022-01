Morawiecki: To absolutny skandal

W obszernym wywiadzie dla Interii premier został zapytany m.in. o usunięcie z Facebooka profilu Konfederacji za rzekome "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID-19". Chodzi o niezgodne z oficjalnie obowiązującą narracją posty dotyczące pandemii koronawirusa, polityki lockdownów oraz szczepień preparatem przeciw COVID-19.

Morawiecki: Dżin wyleciał z butelki. USA i UE pozwoliły na to

Szef rządu nie kryje oburzenia skandalicznymi metodami cenzorskimi stosowanymi przez portal Marka Zuckerberga. W środę, kiedy Facebook zdjął konto Konfederacji, Morawiecki stwierdził, że decyzja administratorów serwisu "uderza w podstawowe wartości demokratyczne". Polska nie wyrazi na takie działania zgody – zapewnił.

W rozmowie z Interią premier zwrócił uwagę, że dyktat cyfrowych gigantów wymknął się spod kontroli.

– Zamknięcie strony Konfederacji jest absolutnym skandalem. To przejaw cenzury. Jestem za wolnością w Internecie. Wolnością, która nie narusza godności i wolności innych ludzi. I to niezależnie od tego czy się z tym kimś zgadzam, czy nie – stwierdził.

– I Stany Zjednoczone i Unia Europejska pozwoliły, by dżinn potężnych, ponadnarodowych korporacji wyleciał z butelki. To niebezpieczny trend i jako państwa narodowe powinniśmy się temu przeciwstawiać z całą mocą – powiedział premier.

Kwestia opodatkowania korporacji

Mateusz Morawiecki powiedział też, że pamięta o kwestiach unikania płacenia podatku przez korporacje, które wyprowadzają środki do rajów podatkowych. Zapowiedział konsekwentne działania w tym zakresie. – To będzie długa droga, droga solidarności. Ale dojdziemy do celu – oznajmił.

– Po pierwsze, jak refren powtarzam od 10 lat: raje podatkowe muszą zniknąć. Bogate firmy i bogaci ludzie poprzez raje podatkowe unikają płacenia podatków. Ale jakoś nie chcą mieszkać i posyłać swoich dzieci do szkoły na Bermudach, na Cyprze czy w innych rajach. Po drugie, nasz rząd poprzez szereg wdrożonych regulacji, poprzez podatek bankowy, podatek minimalny, czy handlowy zrobił właściwy krok w kierunku poprawy tej sytuacji – mówił szef rządu.

Morawiecki zapewniał też, że rząd będzie konsekwentnie dążyć do tego, aby najbogatsze firmy "nie jechały na gapę". – Aby dawały swój wkład do rozwoju państw, miast i wiosek, gdzie prowadzą biznes. To będzie długa droga, droga solidarności. Ale dojdziemy do celu. Wygramy – powiedział.

Reakcja rządu i oświadczenie Konfederacji

Przypomnijmy, że profil Konfederacji, który śledziło ponad 670 tys. użytkowników został zablokowany przez administratorów serwisu w środę popołudniu.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował, że rząd złoży do firmy Meta oficjalny protest w tej sprawie.

– Z tego jak ja rozumiem warunki korzystania z Facebooka, to właściciel profilu powinien takie odwołanie złożyć. My, jako polski rząd, będziemy to na pewno wspierać – powiedział Cieszyński i dodał: "To po prostu kwestia wolności słowa i takich uniwersalnych wartości, o które wszyscy, niezależnie od tego, jakie sami konkretnie mamy poglądy, powinniśmy walczyć”.

Sami Konfederaci odnieśli się do sprawy na zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej. Opublikowali też specjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym zapowiedzieli pozew wobec Facebooka.

Całość oświadczenia można przeczytać m.in. na Twitterze.

