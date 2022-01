Rzymkowski o pensjach nauczycieli i cenzurze na Facebooku

Wiceminister edukacji i nauki gościł w piątkowym „Kwadransie politycznym” na antenie TVP. Polityk komentował m.in. sprawę zamieszania wokół pensji nauczycieli.

Pensje nauczycieli. Rzymkowski tłumaczy skąd nieporozumienie

Część nauczycieli twierdzi, że została pokrzywdzona przez regulacje wprowadzone przez projekt Polski Ład. Na te głosy odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Tomasz Rzymkowski zapewnił, że tylko niewielka grupa, poniżej 1 proc. otrzymała w styczniu niższe wynagrodzenie.

– Przytłaczająca większość dostała albo więcej, albo tyle samo co w grudniu. Zamieszanie wynikało z tego, że nauczyciele, którzy pracują w kilku placówkach oświatowych, nie wszędzie złożyli Pit-2. Chcemy ten problem rozwiązać, mimo że nie jesteśmy dla nauczycieli pracodawcami, w przytłaczającej większości są nimi jednostki samorządu terytorialnego – mówił Rzymkowski.

– Trzeba podkreślić, że żaden nauczyciel, który miesięcznie nie przekracza 12 800 zł brutto wynagrodzenia, nie straci na Polskim Ładzie. Nauczyciel stażysta rocznie zarobi o ponad 1700 zł więcej, mianowany o blisko 500 zł, kontraktowy 1400, a dla nauczycieli dyplomowanych, których jest najwięcej, ta zmiana jest neutralna. Problem polega na tym, że część zaliczek na podatek dochodowy została pobrana w zbyt wysoki sposób. Ale globalnie, patrząc na to przez 12 miesięcy, na tym nie stracą – powiedział polityk PiS.

Minister potwierdza powrót do normalnej nauki

Rzymkowski po raz kolejny potwierdził, że od poniedziałku co do zasady wraca stacjonarny system nauczania.

– Tam gdzie mamy ogniska COVIDU, w zależności od ich wielkości, w konsultacji z sanepidem dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przejściu na tryb zdalny całej placówki, czy jej części, wtedy mówimy o nauczaniu hybrydowym. Bardzo nam zależy by młodzież maksymalnie korzystała ze stacjonarnej oświaty – powiedział.

W kwestii epidemii, Rzymkowski zachęcał do korzystania ze szczepionek przeciwko COVID. – W szkołach ponadpodstawowych, gdzie młodzież ociera się o dorosłość, średnia wyszczepienia nie odbiega od średniej całego społeczeństwa, czyli powyżej 50%. W grupie 5-11 lat, która może szczepić się od grudnia, mamy ponad 8 proc. zaszczepionych. To nie jest zły wynik, ale czekamy na lepsze rezultaty – powiedział.

Cenzura na Facebooku. "Terror poprawności politycznej"

Wiceminister odniósł się również do usunięcia z Facebooka profilu Konfederacji za rzekome "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID-19". Chodzi o niezgodne z oficjalnie obowiązującą narracją posty dotyczące pandemii koronawirusa, polityki lockdownów oraz szczepień preparatem przeciw COVID-19.

Poseł zaznaczył, że mamy do czynienia z terrorem poprawności politycznej – Byłoby to zrozumiałe gdyby profil był w kontrze do polskiego porządku prawnego, ale Konfederacja jest legalnie działającą partią polityczną, ma swoją reprezentację w parlamencie i taka sytuacja powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją organów władzy publicznej. I taka reakcja ze strony polskiego rządu wczoraj miała miejsce – przypomniał.

