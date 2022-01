PAPkowaty paradygmat nowego dziennikarstwa

Istnieje w internecie cały proceder wkręcania ludu społecznościowego, czyli produkowania fake newsów, ale tak prawdopodobnych, żeby się naiwniacy na to nabrali, powielali, komentowali, rozsyłali. To interesujący i ironiczny sposób na budowanie swoich zasięgów. Upolowanie takiego naiwniaka to tzw. skalp, czyli powód do chwały, że się dało wkręcić wielu lub co ważniejszych. Króluje tu Człowiek Bóbr, który ma już wielotysięczną kolekcję skalpów. Sztuka polega na tym, by być jednocześnie i absurdalnym, i prawdopodobnym, wtedy – jeśli to dobrze zbalansujesz – możesz mieć publiczną ofiarę jej odjazdu, który pozwolił wierzyć w ewidentną bzdurę. I tu Człowiek Bóbr miszczem jest.

Ostatnio pojawił się kolejny przykład takiej prowokacji. Dotyczył on podrobionej informacji papowskiej jakoby „na wniosek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego rząd rozpoczął prace nad programem „Tarcza Plus”. Program ma zapewnić działania osłonowe chroniące przed niezamierzonymi skutkami programu gospodarczego Nowy Ład”.

Wszystko, jak widać, w otoczce komunikatów „Pilne” PAP. Na pierwszy rzut oka podobne, a dla napalonych – prawdopodobne. Ale wystarczy tylko uważniej przeczytać rozszerzenie po @ i widać, że to nie PAP. Ale tu wystarczy iskra, która pada na gotowe przecież prochy, czyli na dziennikarzy, którzy tak bardzo czekają na takie wieści, że nie sprawdzają ich wiarygodności.

Lista nabranych

I poszło. Oto lista (skrócona) tych, którzy się nabrali i powielili to w formie, której należało się spodziewać. PiS zanim na dobre jeszcze nie wprowadził swego sztandarowego pomysłu już się zabiera za jego naprawianie. W dodatku w sosie jak z energią: najpierw zabiera, potem udaje, że oddaje. Oto lista skalpów polityków i dziennikarzy:

B. Węglarczyk Onet

M. Szczerba PO

L. Miller KO

S. Jadczak WP

A. Burzyńska Fakt

R. Grochal Newsweek

D. Ćwiklak Newsweek

B. Wieliński GW

J. Nizinkiewicz Rz

M. Rudke BI

T. Walczak SE

S. Koziej gen.

Wnioski się nasuwają, ale najpierw samokrytyka. Ja się też daję nabierać na różne fejki. Ostatnio obliczyłem, że na Dziennik straciłem (?) dwa miesiące mego życia, bo tyle wychodzi jak się pomnoży ponad 660 wpisów razy dwie (co najmniej) godziny na przygotowanie każdego. Ale jak pisałem, mój „Dziennik” uratował mi życie w pierwszej kwarantannie, był jedynym powodem, dla którego wstawałem przez dwa miesiące i będę mu za to wdzięczny, dopóki żył będzie, a z racji swej nazwy – jeszcze to potrwa. I pomnożyłem sobie jeszcze coś – otóż mam średnio na wpis podane z dziesięć źródeł. Co czyni razem ich ponad 6.000. Sporo. Nie wszystkie jestem w stanie dokładnie zweryfikować i czasami daję się nabrać. Ale to wynik mego pośpiechu i gigantycznej pracy, bo codziennie piszę jeden wpis, od początku pandemii.

No, ale ja nie jestem dziennikarzem. To znaczy – choć wielu w to nie wierzy – nie piszę Dziennika za pieniądze, zaś ten proceder nie jest moim źródłem utrzymania w żadnym stopniu. A dla dziennikarzy jest to sytuacja odwrotna – oni mają za to płacone, ba, nie widziałem jeszcze gościa, który by codziennie pisał jeden publicystyczny tekst od dni +600, bez przerwy, na różne tematy w jednym obszarze, poparty analizą źródeł. Mają więc koledzy więcej czasu, mniejsze obowiązki i jak widać… zlewają to, bo wykazują mniejszą staranność. A sprawdzanie źródeł to pierwsze przykazanie dziennikarstwa.

Ja jestem, jak i o mediach w całości, coraz gorszego zdania o dziennikarzach. Podobnie, jak w przypadku lekarzy, resztki szacunku do zawodu, bądź co bądź społecznego zaufania, w pandemii legły w gruzach. Plemienne media wzmacniają społeczną plemienność Polaków, są wręcz jej źródłem. Polega to też na tym, że w plemiennej rzeczywistości nie trzeba weryfikować faktów, jeśli te pasują do z góry powziętych tez, a właściwie zestawu postaw. I to indukuje publiczność, która w ten sam sposób postrzega świat.

Jesteśmy bezradni jako społeczeństwo, oddani na pastwę medialnych, oskalpowanych dziennikarzy.

Jerzy Karwelis

