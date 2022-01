USA z sojusznikami przygotowują plan sankcji na Rosję. Na wypadek inwazji na Ukrainę

"New York Times" poinformował w sobotę, że w razie ataku Moskwy omawiany wspólny projekt restrykcji byłby bardziej dotkliwy niż wcześniejsze, które chociaż wyrządziły szkody rosyjskiej gospodarce, nie osiągnęły założonych celów.

"Plany, o których Stany Zjednoczone rozmawiały w ostatnich dniach z sojusznikami, obejmują odcięcie największych rosyjskich instytucji finansowych od światowych transakcji, nałożenie embarga na wyprodukowaną lub zaprojektowaną przez Amerykanów technologię potrzebną w przemyśle obronnym i konsumenckim, a także dostarczenie Ukrainie uzbrojenia, które mogłoby być użyte podczas ewentualnej wojny partyzanckiej przeciwko rosyjskiej okupacji wojskowej, jeśli by do niej doszło" – opisuje dziennik, powołując się na anonimowych przedstawicieli administracji prezydenta USA Joe Bidena.

Nowe finansowe, technologiczne i wojskowe sankcje miałyby być bardziej skuteczne niż nałożone w roku 2014 przez administrację prezydenta Baracka Obamę za napaść Rosji na wschodnią Ukrainę i aneksję Krymu.

Nowojorski dziennik zwraca uwagę, że takie zamiary (nakładania sankcji) ujawnia się rzadko z wyprzedzeniem, ale doradcy prezydenta Bidena chcą zasygnalizować Putinowi, z czym musi się liczyć, jeśli zdecyduje o inwazji na Ukrainę. Sankcje miałyby wejść w życie w kilka godzin po ewentualnej napaści na Ukrainę.

Rusza seria negocjacji

W poniedziałek w Genewie rusza seria dyplomatycznych rozmów. Przewodniczyć im będzie amerykańska zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman. Rosję będzie reprezentował zastępca ministra spraw zagranicznych Sergiej Rybakow.

Drugie spotkanie przewidziane jest w środę w Brukseli. W negocjacjach z Rosją wezmą udział członkowie NATO. "NYT" przewiduje, że w trzecim z serii w Wiedniu w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) weźmie udział Ukraina.

"NYT" uważa, że dyplomaci USA obawiają się reakcji Rosji po tygodniu rozmów, która może wykorzystać ich prawdopodobne fiasko jako usprawiedliwienie dla działań militarnych.

– Nikt nie powinien być zaskoczony, jeśli Rosja zainicjuje prowokację lub incydent (…), a następnie spróbuje wykorzystać to do uzasadnienia interwencji wojskowej, mając nadzieję, że zanim świat zorientuje się w podstępie, będzie już za późno. Tym razem jasno powiedzieliśmy Rosji, co ją czeka, jeśli wciąż będzie podążać tą drogą, włączając w to ogromne konsekwencje, sankcje ekonomiczne, czego wcześniej nie stosowaliśmy – powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken.

