"Powiem to po raz pierwszy". Zaskakująca deklaracja Czarzastego

Leszek Miller zarzucił Włodzimierzowi Czarzastemu zaprzedanie się PiS-owi za pieniądze, ponieważ firmy z nim powiązane otrzymały w trakcie epidemii 5 milionów zł. pomocy publicznej. Wątek ten pojawił się w „Porannej rozmowie” w RMF FM.

Czarzasty odpowiada Millerowi

– Ja już nie wiem jak odnosić się do słów Leszka Millera. Dlatego, że postanowiłem nigdy go nie zaczepiać. Myślę, że on marzy o tym, żebym ja skomentował jakieś jego bardziej czy mniej zgryźliwe stwierdzenie – odparł Czarzasty, pytany przez Roberta Mazurka o słowa byłego partyjnego kolegi. Jak dodał, jest to „po prostu bezsilna zgryźliwość”.

– Mogę o Leszku Millerze powiedzieć tyle: fantastyczny polityk – wprowadził Polskę do UE (…) Ale również w pewnej chwili wprowadził lewicę w trudny moment, zwłaszcza zgłaszając kandydaturę pani Ogórek na prezydentkę. Tak naprawdę za jego czasów lewica wypadła z Sejmu i po 42 proc., które kiedyś zdobył, po dwóch latach od tego czasu, stracił funkcję premiera – mówił Czarzasty.

"Dołączmy czasy SLD"

Czarzasty został też zapytany o forsowaną przez Pawła Kukiza koncepcję stworzenia komisji, która miałaby zbadać ewentualną inwigilację władzy w czasach rządów zarówno PO jak i PiS.

Lider Kukiz'15 kilka dni temu zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zaprezentował wniosek dotyczący powołania komisji śledczej. Miałaby ona zbadać możliwości i prawdopodobieństwo nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO. Paweł Kukiz stwierdził, że zarówno PiS, jak i PO mogą mieć wiele do ukrycia. – Dwie duże partie oczywiście pękają, bo jedna i druga może mieć coś na sumieniu. Mówię o PiS i Platformie – powiedział w rozmowie z PR1.

Czarzasty powiedział, że taka komisja mogłaby objąć również czasy rządów SLD. – Dlatego, że powołanie komisji śledczej w tej sprawie jest sprawą tak zasadniczą, że byłaby wielka szansa na wywrócenie tego rządu w niebyt – stwierdził.

Czarzasty: Moim zdaniem nie będzie przedterminowych wyborów