Spotkanie polityków opozycji z premierem. Budka: Idziemy zapytać, czy przeprosi Polaków

Do spotkania dojdzie z inicjatywy Mateusz Morawieckiego. Szef rządu skierował zaproszenie do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych w Polsce. Spotkanie dot. epidemii koronawirusa odbędzie się we wtorek w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Budka przed spotkaniem z premierem

Przed spotkaniem z dziennikarzami spotkał się przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska, Borys Budka.

Polityk zapowiedział, że zamierza zapytać premiera, jakie postulaty Rady Medycznej zrealizował. oraz jakie, realne działania zamierza podjąć. – Idziemy zapytać o to, czy przeprosi Polaków za 100 tysięcy zgonów i za swoich PR-owców, którzy zarządzali pandemią zamiast ekspertów. Przecież to spotkanie jest właśnie po to, żeby premier wreszcie zaproponował konkretne rozwiązania – stwierdził Budka.

– Dzisiaj idę po to, by premier wyspowiadał się, co zamierza zrobić, by nie było w Polsce lockdownu, by wreszcie służba zdrowia zaczęła funkcjonować i przede wszystkim by wreszcie fachowcy, a nie politycy zarządzali tym wielkim kryzysem, jakim jest kryzys COVID-owy – zaznaczył parlamentarzysta.

Morawiecki zapowiada zmiany

W piątek Morawiecki mówił, że mierzymy się z nową sytuacją pandemiczną w związku z wariantem Omikron. Zapowiedział zmiany i ulepszenia w strategii walki z wirusem, wymieniając w tym kontekście zwiększenie bazy łóżek, większe możliwości testowania i skrócenie kwarantanny do 7 dni.

Premier oświadczył też, że dotychczasowa Rada Medyczna zmieni formułę funkcjonowania i zostanie przekształcona w Radę ds. walki z COVID-19. Wcześniej większość członków Rady Medycznej podała się do dymisji.

Rząd wielokrotnie wyjaśniał, że oprócz rekomendacji Rady Medycznej, musi brać pod uwagę jeszcze inne czynniki, m.in. o charakterze społecznym i gospodarczym.

