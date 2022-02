Prezes CNN rezygnuje. Powodem utajnienie prywatnej relacji

Oprócz funkcji prezesa Cable News Network, Zucker był również szefem pionu informacji i sportu w WernerMedia, trzeciej co do wielkości korporacji medialnej na świecie, z którą powiązania ma m.in. HBO.

Prezes CNN prywatną relację miał nawiązać ze swoim współpracownikiem – wiceprezes i szefową marketingu telewizji CNN Allison Gollust.

Związek utajniony

W wydanym komunikacie Jeff Zucker wyznał, że o związek był pytany już dwa miesiące wcześniej, kiedy to w następstwie dochodzenia na początku grudnia ubiegłego roku zwolnił z pracy jednego z czołowych dziennikarzy stacji Chrisa Cuomo. Zarzucano mu niewłaściwe zachowanie polegające na udzielaniu rad oskarżonemu o molestowanie seksualne bratu, ówczesnemu gubernatorowi Nowego Jorku Andrew Cuomo

"Przyznałem, że związek ewoluował w ostatnich latach. Byłem zobowiązany do ujawnienia go, gdy się zaczął, ale tego nie zrobiłem. Popełniłem błąd. W związku z tym, składam rezygnację" – oświadczył prezes CNN. Nie podał on nazwiska współpracownika, ale personalia ujawniła telewizja.

–Jeff i ja jesteśmy bliskimi przyjaciółmi i partnerami zawodowymi od ponad 20 lat. Ostatnio, w trakcie pandemii COVID-19, nasze relacje się zmieniły. Żałuję, że nie ujawniliśmy tego w odpowiednim czasie. Jestem niesamowicie dumna z pracy w CNN i nie mogę się doczekać kontynuowania tej wspaniałej pracy, którą wykonujemy każdego dnia – miała stwierdzić Allison Gollust.

Prezes CNN

O odejściu Jeffa Zuckera głośno mówiło się od blisko roku. Mężczyzna prezesem CNN był od 2013 roku. W 2019 roku dodatkowo został szefem pionu sportowego w WernerMedia. "Kończy się dziewięć wspaniałych lat w CNN" – oznajmił w komunikacie pożegnalnym.

Z branżą telewizyjną Zucker jest związany od ponad 30 lat. W latach 90. XX w. był producentem programu "Today" w NBC. W 2000 roku został szefem NBC Entertainment, a kiedy koncern NBC połączył się z Vivendi, zaczął zarządzać Television Group.

CNN należy do koncernu WarnerMedia, który jest w trakcie fuzji z Discovery. W ostatni wtorek warunki umowy miały zostać zaakceptowane przez AT&T, obecnego właściciela koncernu.

Czytaj też:

Bezwzględna decyzja CNN. Niezaszczepieni pracownicy stracili pracę